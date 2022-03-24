Конгрессмен Грин: Байден хочет войны, даже ценой всемирного голода

Джо Байден мог бы остановить боевые действия на Украине «по щелчку пальцев», просто позвонив Владимиру Зеленскому, однако он этого не делает, уверен ведущий Fox News Такер Карлсон. Гостья телеканала, конгрессмен США Марджори Тейлор Грин, подчёркивает, что результатом затягивания конфликта будет нехватка продовольствия и голод во всём мире, однако власти США продолжают «бить в барабаны войны».

Одно из последствий, не знаем, непредвиденное или нет… Одно из последствий боевых действий на Украине — это нехватка продовольствия. Украина — один из ведущих экспортёров пшеницы. В результате боёв, которые идут там сейчас, в нашей стране будет продовольственная нестабильность, а в развивающихся странах — голод. Будут умирать люди. Например, в Камеруне правительство заявляет, что столкнулось с нехваткой пшеницы и, как следствие, с более чем 40-процентным ростом цен на хлеб.



Итак, внесём ясность: правительство Украины подконтрольно Госдепартаменту США. Если бы сегодня Джо Байден позвонил Зеленскому и сказал: «Прими их условия. Это надо прекращать. Давай вернём Европе стабильность, предотвратим голод в развивающихся странах и продовольственную нестабильность в моей стране», — это было бы сделано по щелчку пальцев! Но он так не поступит: Госдепартамент и конгресс против. Интересно почему?



Марджори Тейлор Грин — одна из немногих членов конгресса, готовых обсуждать эту тему публично. Она представляет штат Джорджия. Для нас большая честь, что сегодня она участвует в нашей программе.



Госпожа конгрессмен, большое спасибо, что нашли для нас время. Насколько Вы обеспокоены тем, что политика неоконсерваторов приведёт к нехватке продовольствия в нашей стране и во всём остальном мире?



МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, конгрессмен США: Я чрезвычайно обеспокоена. Но ещё больше, Такер, меня беспокоит тот факт, что всему остальному конгрессу нет дела до американского народа. Если бы нам действительно был небезразличен народ, мы бы делали всё возможное, чтобы призвать Путина и Зеленского сесть за стол переговоров ради прекращения боевых действий и наступления мира.



Но нет, у нас всем заправляют те же люди, знаете, те самые взрослые люди, которые снова взяли ситуацию под контроль*… Те же, кто убрал Каддафи в Ливии, положив начало «арабской весне» и ИГ**, дестабилизировал Ближний Восток, а потом… Помните, что сказал Байден? Он сказал: «НАТО всё сделало правильно».



Что ж, сейчас Байден — президент Соединённых Штатов, и он отправляется в Восточную Европу, чтобы побудить международное сообщество к вмешательству. Потому что чего он хочет? Он хочет войны.



И меня действительно беспокоит, Такер, что этим занимается не только администрация Байдена и люди, много лет одержимые идеей смены режима. Этим занимается ещё и конгресс. Даже республиканцы.



Да.



МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Республиканцы вроде Линдси Грэма. Линдси Грэм, который может остановить выдвиженцев Байдена и эту выдвиженку в Верховный суд (Кетанджи Джексон. — ИноТВ), неспособную даже определиться, что же такое женщина… Он (сенатор Грэм. — ИноТВ) мог бы так же активно заботиться о нашей южной границе. Республиканцы, особенно в сенате, сейчас контролируют ситуацию, потому что три демократа отсутствуют.



Хотелось бы мне, чтобы мои коллеги в конгрессе, республиканцы и демократы, больше заботились о защите нашей границы, о борьбе с преступностью, с вышедшей из-под контроля инфляцией и ценами на бензин, ведь именно это волнует людей в моём округе. Вместо того чтобы бить в барабаны войны и стремиться к ядерной войне с Путиным, которая, без сомнений, привела бы к нехватке продовольствия и голоду, к настоящим человеческим страданиям.



Итак… Просто хочу, чтобы вы знали правила: если вас заботит инфляция, цены на бензин и продовольственная нестабильность в США, значит, вы ненавидите Америку. Вы к этому готовы?



МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Да, это я слышала. Я слышала, что это значит, что вы ненавидите Америку. Но разве не эту ложь они говорят нам всегда? Потому что им надо обвинить таких, как мы, тех, кто действительно высказывается. Немногих таких же, как я, готовых голосовать против санкций. Потому что мне действительно важно, чтобы люди не умирали от голода.



Да. Очень немногих. Три или четыре человека на всю республиканскую фракцию! Это просто позор. Конгрессмен от Джорджии Марджори Тейлор Грин, спасибо, что уделили нам время сегодня.



МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН: Вам спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 23 марта 2021 года.



* Конгрессмен иронизирует над многочисленными заявлениями американских СМИ о том, что после «хаотичной» администрации Трампа в Белый дом «вернулись взрослые люди» (прим. ИноТВ).



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



