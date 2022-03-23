В целях экономии Focus советует немцам пить воду из-под крана и покупать продукты местного производства

Ситуация на Украине приводит к дополнительным проблемам в цепочках поставок и в закупках сырья, что влияет на ассортимент продукции и цены в сетевых супермаркетах Германии. Так, цены на макароны повысились на 40%, а на подсолнечное масло — на все 100%. В связи с этим немецкий журнал Focus советует читателям экономить: пить воду из-под крана, покупать сезонные овощи и товары местного производства, а также следить за акциями и скидками.

Крупные сети немецких супермаркетов одна за другой повышают цены на продукты, отмечает журнал Focus. Тон среди них задаёт сеть магазинов Aldi: когда цены тут растут, другие популярные сети супермаркетов, такие как Lidl, Rewe и Edeka, обычно следуют этому примеру.

Как поясняет Focus, причина в том, что Aldi и Lidl являются одними из самых важных клиентов для посредников, фермеров, производителей и дистрибьюторов. На прошлой неделе магазины сети Aldi повысили цены на 140 различных товаров из своего ассортимента. Причём, если посчитать отдельно разные варианты соответствующих продуктов, то их число быстро увеличится до четырёх сотен, отмечает издание.

По информации от внутреннего источника, затронуто чуть менее десяти процентов ассортимента, однако вскоре количество подорожавшей продукции может увеличиться. «Ситуация на Украине приводит к дополнительным проблемам в цепочках поставок и в закупках сырья. Этот фон также влияет на наш ассортимент продукции по всем группам товаров, что проявляется в росте закупочных цен», — пояснила представительница пресс-службы сети супермаркетов. На вопрос о том, последует ли дальнейшее повышение цен, в пресс-службе ответили: «Там, где затраты на закупки изменяются в связи с текущей рыночной ситуацией, мы также вынуждены повышать отпускные цены».

Aldi — не единичный случай. Lidl уже тайно повысил цены на несколько фирменных продуктов, подчёркивает Focus. К ним относятся кофе, шампунь, шоколад и готовые соусы. Например, несколько недель назад Lidl поднял цену на популярный сливочный пудинг от Ehrmann с 79 до 89 центов.

Согласно исследованию Focus, с конца января 2022 года цены на некоторые продукты питания и аптечные товары значительно выросли. К важнейшим группам товаров, в которых произошло подорожание, относятся макароны (до 40%), моющие средства (до 20%), минеральная вода (более 10%), молочные продукты (до 5%), кофе (до 10%), бумажные салфетки (до 15%), туалетная бумага (до 10%), рулоны бумажных полотенец (до 20%) и подсолнечное масло (до 100%).

Как отмечает издание, особенно резко повысились цены на подсолнечное и рапсовое масло. Если в прошлом году покупатели платили за бутылку масла от 89 до 99 центов, то теперь стоимость продукта достигает порой €1,99. Ситуация острая: производство и сбор урожая остановлены, Россия ведёт спецоперацию на Украине. По словам менеджера по закупкам известного дискаунтера, «не исключено, что скоро покупателям придётся платить более 3 евро за бутылку подсолнечного масла».

В связи со сложившейся ситуацией журнал Focus подсказывает читателям, как можно сэкономить на продуктах.

Например, в Германии можно пить воду из бытового водопровода, и это особенно дешёвая альтернатива покупной воде в бутылках. Для улучшения вкуса можно либо фильтровать водопроводную воду, либо добавлять в неё углекислоту, рекомендует издание, заодно перечисляя наиболее известные фирмы, выпускающие системы фильтрации воды в Германии.

Также Focus советует покупать сезонные фрукты и овощи, потому что они намного дешевле: «Если продукция поставляется даже из вашего региона, вы платите самую низкую цену». В марте особенно дёшево стоят чеснок, цветная капуста, шампиньоны, листовой салат, лук-порей, брюссельская капуста, шпинат, яблоки, морковь, картофель, тыква, морковь, свекла, савойская капуста и лук. В апреле также появляются ревень, спаржа, свежий лук, руккола, белокочанная капуста и сельдерей.

Помимо этого, издание рекомендует покупателям обращать внимание на продукты малоизвестных марок. Почти в каждой сети супермаркетов есть своя линейка дешёвых продуктов, которые магазины продают под собственным брендом. За ними стоят более крупные производители, и, хотя продукты почти не отличаются друг от друга или незначительно отличаются по вкусу, цена на них бывает порой до 60% ниже.

Ещё два совета, которые даёт читателям Focus: следить за спецпредложениями в брошюрах, приложениях или непосредственно в магазине, чтобы поймать выгодные скидки, и покупать упаковки большого размера, когда речь идёт о продуктах с длительным сроком хранения — так можно сэкономить за счёт покупки «оптом», поясняет немецкий журнал.