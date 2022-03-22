N-TV: к осени в Германии может закончиться горчица

К осени этого года Германия может столкнуться с дефицитом горчицы, пишет N-TV. Страна уже сталкивается с нехваткой продукта: основными поставщиками горчичных семян на немецкий рынок всегда были Россия и Украина, на которых приходилось почти 80% всего импорта. Представители отрасли отмечают, что продукции немецких фермеров не хватит для замещения.

В Германии к осени может образоваться дефицит горчицы, сообщает N-TV. Почти 80% всей продаваемой на территории ФРГ горчицы импортируется c Украины и из России. По словам председателя немецкого объединения продуктов питания Kulinaria Маркуса Века, сокращение числа горчицы в магазинах наблюдается уже сейчас, и ситуация рискует усугубиться в дальнейшем.

По словам Века, имеющихся у Германии запасов хватит ещё на несколько недель или месяцев, однако затем ситуация станет сложной. Как отмечает издание, семена горчицы выращивают и в самой Германии, однако, по словам Века, эти объёмы весьма ограничены. Руководитель компании по производству горчицы Handlmaier Франц Вундерлих подтвердил, что его фирма работает и с немецкими фермерами, однако поставляемой ими продукции сильно не хватает для производства.

Как пишет N-TV, крупнейшим поставщиком семян после России и Украины является Канада. В компании Handlmaier отметили, что недавно закупали канадские семена по более высокой цене, однако сейчас невозможна и эта опция. Представители Handlmaier сообщили, что уже частично приостановили производство и сократили объёмы выпускаемой горчицы, отметив, что смогут осуществлять поставки до августа.

Согласно данным Kulinaria, Германия в 2020 году закупила 38 320 тонн семян горчицы. При этом 51,9% семян было закуплено из России, 27,6% — с Украины и ещё 10,2% из Канады. Также 4% импорта пришлось на Эстонию и 6,4% на прочие страны.