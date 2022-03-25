CGTN: немцы вновь бросились сметать полки супермаркетов — но голод грозит отнюдь не Германии

В Германии вновь дал о себе знать феномен панических покупок, с которым страна познакомилась во время пандемии коронавируса: встревоженные спецоперацией на Украине немцы стараются впрок закупиться основными продуктами, из-за чего полки магазинов всё чаще оказываются пустыми, передаёт CGTN. Между тем, как подчёркивается в материале канала, действительно тяжёлыми последствиями украинский кризис может обернуться совсем не для Европы, а для беднейших стран, не имеющих больших запасов продовольствия.

Полки супермаркетов Германии всё чаще приобретают вот такой вид: в отдельных регионах страны опасения в связи с боевыми действиями на Украине уже привели к всплеску панических покупок. Эта проблема вынуждает некоторые розничные магазины вводить ограничения на отпуск товаров повседневного спроса, включая сахар, муку и масла для жарки.

Параллельно розничные сети призывают публику прекратить, подчёркивая, что в закупках продуктов впрок нет никакой необходимости, поскольку Германия обладает достаточными запасами продовольствия, а цепочки поставок функционируют в полноценном режиме.





СТЕФАНИ САБЕТ, управляющий директор Федерации производителей продуктов питания и напитков Германии: Вот уже несколько недель у нас наблюдается рост панических покупок. Этот феномен мы знаем ещё по пандемии коронавируса. Такую практику мы считаем абсолютно безосновательной, поскольку наши запасы продовольствия гарантированно сохраняются на безопасном уровне. Никаких поводов для беспокойства мы сейчас не видим.

Однако не исключено, что долгосрочные последствия ещё дадут о себе знать: Украина является крупным экспортёром ряда основных товаров, включая пшеницу, другие зерновые и семена, а боевые действия, как ожидается, окажут серьёзный негативный эффект на сбор урожая, который начнётся уже скоро. Из-за этого розничные сети начали готовить планы на случай чрезвычайных обстоятельств и искать новых поставщиков, дабы обеспечить, что на полках будет товар.

Рост беспокойства по поводу повседневных расходов связан и с ещё одним фактором — удорожанием энергии. Несмотря на усилившееся международное давление правительство Германии пока не отвечает на призывы к тотальному бойкоту в отношении российских нефти и газа. Политологи заявляют, что это прежде всего связано с тем, что такой шаг обернётся крайне тяжёлыми политическими последствиями для немецких лидеров.





ТРЕНТ МЮРРЕЙ, берлинский корреспондент: Но хотя эти разговоры звучат и здесь, и по всей Европе, всё больше опасений возникает и по поводу того, как боевые действия повлияют на развивающиеся страны, которые зависят от поставок украинских продуктов. По данным многих НПО, ситуация может спровоцировать голод во многих регионах мира, где, в отличие от Европы, просто нет крупных запасов продовольствия просто-напросто нет.

Чиновники Всемирной продовольственной программы ООН предупредили, что последствия украинского кризиса скорее всего отзовутся далеко за границами региона, подчеркнув, что на Россию и Украину приходится 30 процентов мирового торгового оборота пшеницы. Это — опасный порочный круг, и он, как предостерегают в ООН, может привести к гуманитарной катастрофе, масштабы которой намного перерастут украинские границы — ведь беднейшие страны, как ожидается, могут столкнуться с серьёзнейшим проводовольственным дефицитом. Трент Мюррей, СGTN, Берлин.

Дата выхода в эфир 24 марта 2022 года.