Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Макрон предрёк Европе беспрецедентный продовольственный кризис

Из-за событий на Украине через 12-18 месяцев Европу ожидает беспрецедентный по своим масштабам продовольственный кризис, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на прогноз президента Франции Эммануэля Макрона. Связано это с тем, что украинцы не смогут экспортировать свой урожай. Также на фоне конфликта Москвы и Киева вырос риск кибератаки на сети электропитания в Германии, которая может не только нарушить снабжение населения продуктами питания, но и обрушить банковский сектор.
Через 12-18 месяцев Европу ожидает беспрецедентный по своим масштабам продовольственный кризис, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По сравнению с нынешней ситуация сильно ухудшится, ведь Украина не сможет экспортировать свой урожай, объяснил он.
О возможности такого развития событий эксперты предупреждали и ранее, отмечает издание. Они прогнозировали, что на фоне дальнейшего ужесточения мер по борьбе с коронавирусом ценовой индекс продуктового питания продолжит расти, а это приведёт к разрушению цепочек продовольственных поставок в ЕС. Также специалисты утверждали, что к 2023 году рост индекса приведёт к масштабным социально-экономическим волнениям, и призвали европейских политиков принять превентивные меры, пока не поздно.
На фоне украинского кризиса увеличился и риск кибератаки на сети электропитания в Германии, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это очень реальная угроза, которая может нарушить снабжение страны продовольствием, а также обрушить банковский сектор. В связи с этим немецкие органы безопасности должны быть предельно бдительны, советует издание.
Согласно результатам исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), только в электронной коммерции благодаря программам лояльности онлайн-ретейлеров граждане сэкономили за 2021 год 190 млрд рублей, а число их клиентов сегодня превышает 70 млн человек.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев объявил, что Российская Федерация в ходе военной спецоперации на Украине продолжит ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех направлениях.
В Калужской области сельскохозяйственное производство в хозяйствах всех категорий в январе — феврале 2022 года выросло на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Позитивную динамику показали сельскохозяйственные организации, рост их производства к аналогичному периоду прошлого года составил 5,8%.
Результаты голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции по ситуации на Украине демонстрируют циничный подход Запада и желание оказать давление на Россию. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Из инструкции к вакцине от коронавируса «Спутник Лайт» исключили противопоказания при беременности и в период грудного вскармливания. Изменения в инструкции размещены в государственном реестре лекарственных средств.
В экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) рассмотрели эпизод с нарушением правил защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука на игроке «Спартака» Айртоне в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Вооружённые силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожской. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Сергей Рудской.
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, но по основным политическим «фактически топчутся на месте».
Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев рассказал о финансовой ситуации в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) и возможном исключении России из членов ФИФА и УЕФА.
Режиссёр Георгий Долмазян полагает, что спектакль «Достоевская. Сны Анны», поставленный на сцене театра МОСТ по дневникам супруги Фёдора Достоевского, даёт возможность зрителю открыть для себя писателя с неизвестной стороны.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала отстранение российских спортсменов от чемпионата мира 2022 года по фигурному катанию и посоветовала серьёзнее отнестись к Кубку Первого канала, который пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске.
Россия продолжит делать всё от неё зависящее для обеспечения на должном уровне безопасности ядерных объектов на Украине в условиях спецоперации. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.