Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Макрон предрёк Европе беспрецедентный продовольственный кризис

Из-за событий на Украине через 12-18 месяцев Европу ожидает беспрецедентный по своим масштабам продовольственный кризис, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на прогноз президента Франции Эммануэля Макрона. Связано это с тем, что украинцы не смогут экспортировать свой урожай. Также на фоне конфликта Москвы и Киева вырос риск кибератаки на сети электропитания в Германии, которая может не только нарушить снабжение населения продуктами питания, но и обрушить банковский сектор.

Через 12-18 месяцев Европу ожидает беспрецедентный по своим масштабам продовольственный кризис, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По сравнению с нынешней ситуация сильно ухудшится, ведь Украина не сможет экспортировать свой урожай, объяснил он.

О возможности такого развития событий эксперты предупреждали и ранее, отмечает издание. Они прогнозировали, что на фоне дальнейшего ужесточения мер по борьбе с коронавирусом ценовой индекс продуктового питания продолжит расти, а это приведёт к разрушению цепочек продовольственных поставок в ЕС. Также специалисты утверждали, что к 2023 году рост индекса приведёт к масштабным социально-экономическим волнениям, и призвали европейских политиков принять превентивные меры, пока не поздно.

На фоне украинского кризиса увеличился и риск кибератаки на сети электропитания в Германии, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это очень реальная угроза, которая может нарушить снабжение страны продовольствием, а также обрушить банковский сектор. В связи с этим немецкие органы безопасности должны быть предельно бдительны, советует издание.