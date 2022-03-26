Продовольственный кризис, дефицит топлива, продуктовые талоны — CNN о последствиях украинского кризиса для мира

Последствия украинского кризиса и антироссийских санкций Запада уже ощущают на себе жители развитых стран, сообщает CNN. Так, рост цен на продовольственные товары заставил правительство Франции задуматься о вводе системы продуктовых ваучеров, а власти Великобритании объявили о снижении налогов на бензин и дизельное топливо, чтобы они оставались доступными для граждан.

По мере продвижения российских сил вглубь Украины экономические последствия спецоперации России и ответных мер стран Запада начинают распространяться далеко за пределы Украины, в том числе на развитые страны, пишет CNN.

Прогнозы роста глобальной экономики пересматриваются в сторону понижения, а вероятность рецессии в США в 2023 году, по прогнозу Goldman Sachs, выросла до 35%. Последствия военных действий на Украине и антироссийских санкций Запада ощущают на себе миллионы людей по всему миру.

Санкции, а также нарушения в цепочке поставок привели к резкому росту цен на энергоносители и продукты питания, заставляя людей опасаться, что мир оказался «на пороге продовольственного кризиса».

Эффект домино, вызванный вводом российских войск на территорию Украины, привёл к росту цен на продовольствие. Мировые цены на пшеницу резко выросли, так как были нарушены поставки из России и с Украины. На эти две страны до сих пор приходилось примерно 30% глобального экспорта пшеницы.

Как отмечается на сайте телеканала, по мере роста цен на газ сокращаются поставки удобрений. Это, в свою очередь, привело к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу, растительные масла и сою, что особенно беспокоит страны, которые уже борются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности.

На этой неделе правительство Египта объявило о введении фиксированных цен на несубсидируемый государством хлеб, чтобы ограничить рост цен, вызванный перебоями в поставках. За три недели с момента начала российской спецоперации на Украине цена на хлеб без субсидий в ряде пекарен подскочила на 25%.

Однако последствия начинают ощущать на себе и жители развитых стран. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство в связи с ростом цен рассматривает возможность введения продуктовых ваучеров, чтобы помочь жителям страны с низким и средним доходом.

«Я намерен внедрить «продовольственные ваучеры» для того, чтобы поддержать домохозяйства с низким доходом и чтобы среднему классу справиться с дополнительными расходами», — заявил во вторник в интервью радиостанции France Bleu французский лидер.

При этом «потрясения докатились и до крупнейшей экономики мира». В феврале цены на продовольствие в США выросли на 1%, что стало самым большим месячным приростом с апреля 2020 года. За последние 12 месяцев общий рост цен на продовольствие в стране составил 7,9% — это самый большой скачок с июля 1981 года.

Кроме того, во всём мире подскочили цены на энергоносители по мере попыток мирового сообщества отказываться от российской нефти. В частности, эмбарго на импорт нефти из России уже объявили в США, Канаде, Великобритании и Австралии. Нефтяные компании Европы — Shell, Neste, Total — также постепенно отказываются от российских поставок.

Как пишет CNN, в случае, если Европейский союз введёт полное эмбарго, Россия может быть вынуждена сократить поставки на 3 млн баррелей в день, что создаст в мире угрозу «экстремального дефицита нефти», если страны ОПЕК не начнут наращивать производство, чего они пока не решаются сделать.

На этой неделе в нидерландской компании Vitol, специализирующейся на торговле нефтью и нефтепродуктами, сообщили, что прекращение поставок российской нефти на западный рынок может заставить компании ввести его нормирование.

«Основная причина для волнения — поставки дизельного топлива. Европа импортирует около половины дизельного топлива из России и около половины дизельного топлива с Ближнего Востока. Это системный дефицит дизельного топлива», — отметил генеральный директор Vitol Рассел Харди во вторник на глобальном саммите FT Commodities в Лозанне.

Тем временем правительство Великобритании снижает налоги, чтобы топливо оставалось доступным. В среду канцлер казначейства Риши Сунак заявил, что сократит налоги на бензин и дизельное топливо на один год. Британское правительство также объявило о намерении повысить порог дохода для налога на заработную плату примерно для 30 млн жителей Соединённого Королевства.