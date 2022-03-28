Independent: «они в отчаянии» — всё больше британцев из среднего класса обращаются в продовольственные банки

Всё больше британцев со средними доходами, которые никогда раньше не обращались за помощью благотворительных организаций, приходят в продовольственные банки, сообщает The Independent. На фоне роста счетов за электроэнергию и цен на продукты, чтобы свести концы с концами, некоторым семьям приходится отказываться от приёмов пищи и не пользоваться плитой или холодильником.

В Великобритании на фоне усугубления кризиса стоимости жизни всё больше британцев из среднего класса вынуждены «в отчаянии» обращаться в продовольственные банки, передаёт The Independent.

Руководители благотворительных организаций сообщили изданию, что они наблюдают «поразительный» рост числа людей с полной занятостью, которые не могут позволить себе оплачивать счета за электроэнергию и платить за продукты питания.

«К нам обращаются родители из среднего класса, чего раньше никогда не наблюдалось. Они стесняются, потому что не хотят просить о помощи. Но они в отчаянии», — заявил основатель благотворительной организации Dad’s House Уильям Макгранахан. По его словам, в организацию всё чаще вынуждены обращаться также студенты и выпускники университетов, у которых накопились долги ещё с пандемии коронавируса. «Глядя на них, можно подумать, что они не испытывают трудностей. Но внешность может быть обманчива», — полагает активист.

Более того, по мнению Макгранахана, «без сомнения», число людей среднего класса у дверей продовольственных банков будет лишь расти, когда, как ожидается, в апреле счета за газ и электричество вновь вырастут.

Глава продовольственного банка Trinity Foodbank Тина Харрисон рассказала, что в начале зимы продуктовые наборы были необходимы 100 семьям в неделю, тогда как сейчас — 150. Она полагает, что в ближайшие месяцы число тех, кто обращается к ним за поддержкой, возрастёт до 200 семей в неделю. «В последнее время мы наблюдаем рост числа людей, которые никогда не обращались в продовольственные банки — людей, которые работают полный рабочий день», — приводит The Independent слова Харрисон, которая назвала это лишь «вершиной айсберга».

При этом в благотворительных организациях раскритиковали британское правительство, которое не предоставило никакой дополнительной помощи в оплате счетов за электроэнергию — помимо объявленной ранее скидки в размере £200 на домохозяйство с октября, которые там должны будут вернуть в течение пяти лет. Критике также подверглось решение Министерства финансов не повышать пособия в соответствии с инфляцией.

«Меня беспокоит, что, когда цены на энергоносители снова вырастут в октябре, — это станет большим ударом по среднему классу», — заявил представитель продовольственного банка Trussell Trust Майкл Бекеттс, который предрёк рост числа семей, которые окажутся за чертой бедности.

По словам исполнительного директора Trussell Trust Эммы Реви, «неправильно», что пособия в апреле вырастут всего на 3,1%, в то время как инфляция, как ожидается, превысит 8%. «У гораздо большего числа людей просто не останется другого выбора, кроме как воспользоваться услугами продовольственного банка», — опасается Реви.

В продовольственных банках уже сейчас подтверждают, что некоторые британцы больше не пользуются плитой или холодильником, так как не в состоянии оплачивать возросшие счета за электроэнергию. По словам Макгранахана, всё больше семей не могут приготовить горячую еду. «Родители сами пропускают приёмы пищи, чтобы накормить детей. У меня на глазах люди ломаются. Это просто кошмар», — добавил он.