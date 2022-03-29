Independent: Великобритании предрекли «долгосрочное снижение» уровня жизни из-за новой холодной войны с Россией

Генерал в отставке Джонатан Шоу предупредил, что британцы не осознают, насколько «болезненным» для них будет отказ от российских пшеницы и энергоресурсов, передаёт The Independent. Шоу также осудил британское правительство за то, что там не готовят население к трудностям, которые его ждут в ближайшее время.

Бывший помощник начальника штаба обороны британской армии генерал Джонатан Шоу призвал правительство премьер-министра Бориса Джонсона подготовить британцев к «долгосрочному снижению» уровня жизни в стране, сообщает The Independent.

По словам Шоу, несмотря на то, что санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине уже негативно сказались на жизни британцев, в стране всё ещё имеют «неправильное представление» о масштабах геополитических изменений и о том, насколько долгосрочным будет падение уровня жизни в Соединённом Королевстве.

Генерал в отставке предупредил, что уровень жизни в Великобритании станет «намного хуже» из-за начала новой холодной войны с Россией, однако британское правительство не готовит население «к таким трудностям». По мнению Шоу, когда канцлер казначейства Риши Сунак объявлял весенний мини-бюджет, политик не объяснил, насколько серьёзной будет ситуация.

«У нас есть все эти грандиозные планы об освобождении от зависимости от пшеницы и нефти из России — но путь к этому будет чрезвычайно болезненным», — приводит издание слова бывшего командующего британских войск в Ираке.

По его словам, на протяжении многих лет правительство Великобритании ставило во главу угла экономику, заключая сделки даже со странами, которые на Западе обвиняют в нарушении прав человека, такими как Саудовская Аравия. Качество жизни в стране полностью зависело от «дешёвого топлива, дешёвого доступа» к нему.

«Сейчас мы решили, что в отношении России мы будем играть в геополитику, а не в экономику, и за это придётся заплатить. Мы должны чётко понимать это», — заявил Шоу.

Впрочем, как сообщает The Independent, Сунак навлёк на себя критику британской общественности, где его призвали пересмотреть меры по поддержке наиболее пострадавших от кризиса стоимости жизни британцев. В частности, министра финансов раскритиковали за то, что в ведомстве не предоставили никакой дополнительной помощи в оплате счетов за электроэнергию — помимо объявленной ранее скидки в размере £200 на домохозяйства с октября, которые они должны будут вернуть в течение пяти лет. Критике также подверглось решение канцлера не повышать пособия в соответствии с инфляцией.

По данным аналитического центра Resolution Foundation, около 1,3 млн британцев окажутся за чертой бедности из-за падения стоимости жизни в этом году, в том числе и граждане со средним доходом.

Однако руководители продовольственных банков рассказали изданию, что всё большее число британцев, принадлежащих к среднему классу, уже обращаются к ним, «отчаянно» нуждаясь в помощи. При этом в Великобритании опасаются, что в ближайшие месяцы ситуация будет лишь усугубляться.

Как отметил эксперт по вопросам потребления Мартин Льюис, некоторые люди в стране могут «умереть с голоду или замёрзнуть», а кулинар и активист по борьбе с бедностью Джек Монро предупредил, что для некоторых последствия падения уровня жизни могут оказаться «смертельными».