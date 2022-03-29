Xinhua: Китай посоветовал США не наносить ущерб интересам Пекина при урегулировании украинского вопроса и отношений с Россией

Китай настоятельно призвал США серьёзно относиться к озабоченностям Пекина и никоим образом не наносить ущерб законным правам и интересам китайской стороны при урегулировании украинского вопроса и отношений с Россией. Как передаёт Xinhua, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь добавил, что Китай выступает решительно против односторонних санкций и «юрисдикции длинной руки», не основанных на международном праве и не имеющих одобрения Совета Безопасности ООН.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сегодня настоятельно призвал США серьёзно относиться к озабоченностям Китая и никоим образом не наносить ущерб законным правам и интересам китайской стороны при урегулировании украинского вопроса и отношений с Россией.

Он выступил с вышеуказанным призывом на очередном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о санкциях США против России.

Дипломат заявил, что санкции не являются эффективным способом решения проблем. Он добавил, что Китай выступает решительно против односторонних санкций и «юрисдикции длинной руки», не основанных на международном праве и не имеющих одобрения Совета Безопасности ООН.

«Это последовательная позиция, озвученная Китаем как на открытых, так и на закрытых заседаниях», — подчеркнул он.

Ван Вэньбинь напомнил, что свыше 140 из более чем 190 государств — членов ООН не присоединились к санкциям против России. По его словам, это означает, что большинство стран в мире занимают осторожную и ответственную позицию по данному вопросу.

«Мы надеемся, что все стороны проявят хладнокровие и сосредоточатся на содействии мирным переговорам, а не на ужесточении санкций и обострении споров», — заявил официальный представитель МИД КНР.

«Сейчас проблема не в том, что кто-то хочет помочь России обойти санкции, а в том, что регулярным торгово-экономическим контактам различных стран, включая Китай, с Россией уже причинён неоправданный ущерб», — сказал Ван Вэньбинь.

«Мы призываем Соединённые Штаты серьёзно относиться к озабоченностям Китая и никоим образом не наносить ущерб законным правам и интересам китайской стороны при урегулировании украинского вопроса и отношений с Россией», — сказал он.

«Китай примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий и частных лиц», — добавил дипломат.