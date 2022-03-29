Press TV: Ким пообещал ответить на шантаж Запада «подавляющей военной мощью»

Лидер КНДР заявил, что его страна намерена укрепить обороноспособность перед лицом угроз со стороны западных государств. Слова Ким Чен Ына прозвучали на фоне попыток Вашингтона ввести против Пхеньяна новые санкции в ответ на недавние успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает Press TV.

Ким Чен Ын пообещал укрепить обороноспособность Северной Кореи перед лицом угроз со стороны западных стран. По словам главы КНДР, его страна полна решимости «энергичнее совершенствовать свои силы сдерживания», сообщает Press TV.

«Только имея грозные ударные возможности, подавляющую военную мощь, которую никто не может остановить, можно предотвратить войну, гарантировать безопасность страны, сдержать и поставить под контроль все угрозы и шантаж со стороны империалистов», — заявил Ким. Некоторые увидели в его словах стремление бросить вызов международным санкциям.

Несколькими днями ранее Северная Корея впервые за более чем четыре года провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, вызвав волну возмущения на Западе. МБР Hwasong-17, получившая прозвище «ракета-монстр», поднялась выше и пролетела дальше, чем её предшественницы.

После запуска Ким заявил, что испытание ракеты «нового типа» стало ответом на «ежедневный рост военной напряжённости на Корейском полуострове и вокруг него». Он также отметил, что «давняя конфронтация с американскими империалистами США» создаёт угрозу ядерной войны в регионе. «Появление нового стратегического оружия КНДР заставит весь мир ещё раз чётко осознать мощь наших стратегических вооружённых сил», — подчеркнул северокорейский лидер.

В ответ на испытание США заявили, что будут подталкивать ООН к «обновлению и усилению» санкций в отношении Северной Кореи из-за «всё более опасных провокаций». Но Китай и Россия выступили против этого шага, высказав опасения, что дополнительные ограничения вызовут в стране гуманитарную катастрофу.

Ранее Ким приостанавливал ракетные испытания ради переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, которые закончились провалом. В прошлом году глава КНДР обнародовал амбициозную программу, которая среди прочего включала создание гиперзвукового оружия, напоминает Press TV.