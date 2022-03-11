CNN: новый президент Южной Кореи изменит региональную политику

В Южной Корее на выборах победил лидер, который отличается от своего предшественника по многим вопросам, пишет CNN. Так, от него ожидают более жёсткой позиции по Северной Корее, склонности к укреплению отношений с США в противовес Китаю и поддержки антифеминистам. Всё это может серьёзно изменить региональную политику.

В Южной Корее к власти пришёл новый президент Юн Сок Ёль, и CNN на своём сайте пишет, что он способен разбередить регион.

Юн Сок Ёль представляет консерваторов, победил он с отрывом менее 1% от своего соперника. В политике это новый человек, и на него свалятся все проблемы, оставшиеся после либерального предшественника.

Главная из них — ядерная программа Северной Кореи. Эта тема занимала большое место в предвыборных дебатах, и Юн Сок Ёль ратовал за жёсткую позицию Сеула по отношению к Пхеньяну. Его предшественник выступал за диалог. А напряжённость в регионе растёт, учитывая новые испытания ракет Северной Кореей.

Переговоры между Пхеньяном и Сеулом замерли после неудачи форума КНДР и США в 2019 году. И, как отмечают эксперты, можно не ждать, что в переговорах по отказу КНДР от ядерного оружия произойдёт прогресс, пока новое правительство не представит продуманный план, который был бы приемлем и для США, и для Северной Кореи.

Но Юн Сок Ёль, наоборот, обещал нарастить военные силы Южной Кореи, он даже намекнул, что готов на превентивную атаку, если заметит признаки нападения со стороны Сеула. Он обещал не снимать санкции и не идти на создание мирного договора, пока КНДР не «предпримет активные усилия для полного и доступного для мониторинга отказа от ядерного оружия».

Из-за такой позиции нового премьер-министра Южной Кореи эксперты предупреждают, что отношения между двумя частями полуострова могут ухудшиться и дойти до уровня кризисного 2017 года или даже до времён холодной войны.

Новый президент может сказаться на отношениях Южной Кореи с двумя сверхдержавами: США и Китаем. Автор статьи пишет, что страна годами ходила по тонкой грани между тесным сотрудничеством по безопасности с США и близкими экономическими отношениями с Китаем, но «время для такой традиции подходит к концу».

Юн Сок Ёль заявил, что будет стараться балансировать меж двух партнёров, но он при этом показал, кому отдаёт приоритет: «У Южной Кореи и США союз, выкованный из крови, ведь мы вместе боролись, чтобы защитить свободу против тирании коммунизма». В частности, он отметил, что будет работать над установлением в Южной Корее второго комплекса противоракетных систем THAAD, что неизбежно вызовет гнев Китая. По словам экспертов, они уверены, что отношения между Сеулом и Пекином при новом лидере обострятся, что ухудшит дипломатические позиции Южной Кореи и ударит по её экономике.

Однако Юн Сок Ёль отметил благотворное влияние сотрудничества с США для экономики Южной Кореи. И его расположение к Джо Байдену взаимно. Президент США пригласил своего южнокорейского коллегу в США и выразил надежду на развитие их отношений.

У нового лидера будет немало и внутренних проблем. Одной из главных эксперты называют гендерное неравенство. Юн Сок Ёль занял сторону антифеминистов. Он согласен с ними, что попытка уравнять в правах женщин и мужчин зашла слишком далеко, так что мужчины испытывают по отношению к себе несправедливость. Помимо всего прочего, он обещал повысить наказание за ложное обвинение в сексуальных преступлениях, пишет CNN.