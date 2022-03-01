Guardian: спутниковая разведка — в Северной Корее огласили цель последних ракетных испытаний

04:00
Disney приостановила поставку своих фильмов в российские кинотеатры
Американская компания Walt Disney Company объявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры на фоне военной спецоперации России на Украине.
03:50
В МИД Британии опасаются контрмер России в случае запрета вещания RT на территории страны
Глава британского МИД Лиз Трасс опасается, что в России могут закрыть BBC, если RT запретят в Англии.
03:43
Минобороны предложило предоставлять статус ветерана боевых действий участникам спецоперации
Российское Минобороны предложило предоставлять статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, в ЛНР и ДНР.
03:34
Глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости новых ограничений против России
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном отметил необходимость введения дополнительных санкций в отношении России.
03:16
Постпред Китая при ООН Цзюнь назвал способ решения украинского кризиса
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН заявил, что переговоры между Россией и Украиной являются окончательным способом решения украинского кризиса.
03:05
Шведские компании Volvo, Scania и Ericsson сообщили о приостановке бизнеса в России
Автопроизводитель Volvo Cars приостанавливает продажи новых автомобилей в России, производитель грузовиков Scania прекратил поставки автомобилей и запчастей, в телекоммуникационной Ericsson сообщили о приостановке поставок российским клиентам на время, пока компания изучает введённые против страны рестрикции.
02:47
Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для иностранных наёмников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении на Украине безвизового режима для иностранных наёмников.
02:24
Постпред Сирии в ООН осудил антироссийскую кампанию Запада вокруг ситуации на Украине
Постоянный представитель Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил, что Дамаск осуждает антироссийскую кампанию, развязанную Западом и западными СМИ в отношении России вокруг событий на Украине.
02:10
Fox Business: General Motors приостанавливает экспорт автомобилей в Россию
Американский автоконцерн General Motors объявил о приостановке экспорта автомобилей в Россию. Об этом сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на заявление компании.
02:01
Премьер-министр Канады Трюдо объявил о поставках противотанкового оружия на Украину
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что страна поставит Украине противотанковое оружие.
01:46
Молдавия не присоединится к санкциям стран Запада против России
Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску заявил, что не станет присоединяться к рестрикциям Евросоюза и США в отношении России.
01:33
Зеленский рассказал об отсутствии нужного Украине результата на переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров Киева и Москвы на территории Белоруссии заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.
01:17
Байден обсудил с союзниками ситуацию вокруг Украины и меры в отношении России
Президент США Джо Байден в рамках телефонных переговоров обсудил с союзниками ситуацию вокруг Украины, ограничительные меры против России и помощь Украине. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.
01:00
Байден заявил об отсутствии опасений из-за угрозы ядерной войны
Президент Соединённых Штатов Джо Байден считает, что угрозы ядерной войны в мире на данный момент нет.
00:53
В США не видят угрозы от России в отношении союзников по НАТО
Соединённые Штаты не видят угрозы от России в отношении партнёров по НАТО, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
00:49
Сбербанк с 1 марта повышает ставки по ипотеке до 18,6%
Сбербанк увеличил стоимость ипотеки на новостройки и вторичное жильё на 7,3 процентных пункта — до 18,6% годовых —в связи с решением Банка России повысить ключевую ставку.
00:40
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Сампдорию» в Серии А
«Аталанта» одержала крупную победу над «Сампдорией» в матче 27-го тура итальянской футбольной Серии А.
00:31
Ряд европейских стран призвали принять меры для начала переговоров о принятии Украины в ЕС
Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении, Эстонии, Литвы и Латвии призвали Евросоюз принять меры для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата и начать процесс переговоров о вступлении в союз.
00:22
Колосков: сегодня УЕФА и ФИФА потеряли свою самостоятельность
Почётный президент российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал санкции от ФИФА и УЕФА по отношению к российскому футболу.
00:19
Meta приостановит доступ к RT и Sputnik на территории ЕС
Американская компания Meta ограничит доступ к RT и Sputnik на территории Европейского союза, сообщил вице-президент компании Ник Клегг.
00:10
Украинская теннисистка Свитолина отказалась играть с россиянками
Украинская теннисистка Элина Свитолина приняла решение сняться с турнира в Монтеррее, где должна была в первом круге встретиться с россиянкой Анастасией Потаповой.
00:07
В Пентагоне изучают возможность создания канала связи с Россией по ситуации вокруг Украины
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в оборонном ведомстве США изучают вопрос о необходимости создания механизма по связи с Россией касательно ситуации вокруг Украины.
23:55
В NASA поддерживают связь с «Роскосмосом» для обеспечения работы МКС
В NASA поддерживают контакты с госкорпорацией «Роскосмос» для обеспечения безопасной работы МКС, сообщил представитель NASA Дэниел Хуот.
23:51
НХЛ приостановила работу российских соцсетей и сайта лиги
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о приостановлении отношений с российскими деловыми партнёрами, а также прекратила работу российских соцсетей и сайта лиги.
23:46
Краснодарский край принял 890 тысяч туристов с начала года
Краснодарский край принял 890 тыс. туристов с начала 2022 года, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2021-го.
23:42
В США сообщили о готовности смягчить санкции против России в случае деэскалации на Украине
США готовы смягчить санкции против России в случае деэскалации на Украине, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
23:41
Мостовой о решении ФИФА и УЕФА: хуже не бывает
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении ФИФА и УЕФА об исключении команды из Лиги Европы.
23:40
В Татарстане добыли 34,5 млн тонн нефти в 2021 году
В Татарстане добыли 34,5 млн тонн нефти в 2021 году, что на 5,8% превышает показатель 2020-го, заявил президент республики Рустам Минниханов.
23:31
В Севастополе утвердили программу развития агропромышленного комплекса
В Севастополе утвердили программу развития сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного кластеров.
23:25
Постпред при ООН Небензя: Россия ответит на высылку США дипломатов
Россия ответит на решение США о высылке 12 российских дипломатов из постоянного представительства страны при ООН, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
23:20
Россию лишили права проведения МЧМ-2023 по хоккею
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.
23:18
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки медиков
В Московской области в 2021 году приняли на работу 3721 врача и более 5 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала, заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
23:16
Автоэксперт Кадаков прокомментировал ситуацию на автомобильном рынке России
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал ситуацию на автомобильном рынке России.
23:16
IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных матчах
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок.
23:12
Вице-президент независимого нефтяного союза Зуев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
Вице-президент независимого нефтяного союза Юрий Зуев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.
23:09
Мэр Горловки заявил о нормализации водоснабжения центральной части города
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что водоснабжение центральной части города нормализовано.
23:08
Кардиолог Гончаров рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
23:07
FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) призвала ФИФА предоставить всем легионерам клубов РПЛ право расторгнуть действующие контракты без выплаты неустойки.
22:53
Постпред России при ООН Небензя: США объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов
Соединённые Штаты объявили 12 российских дипломатов персонами нон грата. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
22:50
Канчельскис подверг критике ФИФА и УЕФА за отстранение сборной России
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на решение ФИФА и УЕФА в отношении отечественных клубов и национальной команды.
22:45
НАТО впервые в контексте коллективной обороны развёртывает элементы сил реагирования
НАТО на фоне ситуации на Украине впервые в контексте коллективной обороны развёртывает элементы Сил реагирования альянса.
22:45
Глушаков о решении ФИФА: спорт должен оставаться вне политики
Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков прокомментировал решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.
22:44
Специалист по образованию Кислова высказалась о популярности онлайн-обучения
Директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent Мария Кислова высказалась о популярности онлайн-обучения.
22:44
В Самарской области рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19
В Самарской области свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет 21,7%. В резерве более 3 тыс. коек.
22:43
В Свердловской области похолодает до -18 ˚С в начале марта
В Свердловской области в первые дни марта ожидается похолодание.
22:42
Власти Тамбовской области высказались о возможном снятии части антиковидных ограничений
Врио главы Тамбовской области Максим Егоров провёл оперативное совещание, посвящённое ситуации с COVID-19 в регионе.
22:42
В Ставропольском крае планируют поэтапно отменить антиковидные ограничения
В Ставропольском крае разработают план поэтапной отмены антиковидных ограничений.
22:42
В Ростуризме прокомментировали ситуацию с Турцией и Египтом
Власти Турции и Египта не планируют ограничивать туристам из России въезд на свои курорты, заявили курирующие отрасль министры этих стран главе Ростуризма Зарине Догузовой.
22:42
Синоптики рассказали о погоде в Тюмени в начале марта
Синоптики рассказали, какой будет погода в Тюмени в начале марта.
22:41
В Мурманской области развернули 16 пунктов временного содержания для беженцев из Донбасса
В Мурманской области развернули 16 пунктов временного содержания для беженцев из ДНР и ЛНР.