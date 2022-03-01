Guardian: спутниковая разведка — в Северной Корее огласили цель последних ракетных испытаний

В воскресенье Северная Корея осуществила запуск ракеты в рамках программы по созданию системы спутниковой разведки, сообщает The Guardian со ссылкой на государственные СМИ КНДР. По имеющейся информации, это были испытания для проверки точности работы систем фотографирования, передачи данных и контроля высоты. В качестве доказательства Пхеньян предоставил два снимка Корейского полуострова из космоса, рассказывает британское издание.

Северная Корея провела воскресные ракетные испытания в рамках программы по созданию системы спутниковой разведки, сообщает The Guardian со ссылкой на государственные СМИ КНДР. При этом в Пхеньяне не уточнили, о какой именно ракете идёт речь, но Сеул утверждает, что это была баллистическая ракета.

Это уже восьмой по счёту запуск в этом году и первый — с января, когда Северная Корея запустила рекордное число ракет, продолжает британское издание. В последних испытаниях 30 января была задействована баллистическая ракета средней дальности «Хвасон-12» с камерой, закреплённой на её носовой части.

Воскресное испытание помогло проверить точность работы систем фотографирования высокой чёткости, передачи данных и контроля высоты в ходе съёмок определённых регионов Земли с помощью камер, которые будут использоваться на спутниках-шпионах. Государственные СМИ Северной Кореи подчеркнули, что эти испытания «очень важны», и опубликовали два снимка Корейского полуострова из космоса.

Пхеньян ведёт разработку своих спутников-шпионов на фоне того, как в Сеуле создают собственную систему спутниковой военной разведки для наблюдения за северной частью полуострова. Максимальная высота полёта ракеты, запущённой в воскресенье, составила приблизительно 620 км, а дальность — 300 км. Эти испытания вызывали международное осуждение и, по имеющейся информации, США, Великобритания и Франция, а также три других страны — члена ООН собираются обсудить недавний запуск на Совете Безопасности ООН.