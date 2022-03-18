WSJ: Сеул и Вашингтон считают, что КНДР испытывает баллистические ракеты под прикрытием разработки спутниковых технологий

США и Южная Корея рассекретили разведданные о недавних ракетных пусках КНДР, утверждая, что Пхеньян под прикрытием разработки спутниковых технологий испытывает межконтинентальные баллистические ракеты, пишет The Wall Street Journal. По мнению ряда экспертов, такой подход потенциально может помочь Северной Корее получить некоторое представление о принципах работы новой МБР, не попав при этом под мощную критику международного сообщества, включая Китай и Россию.

Северная Корея заявила, что два недавних пуска ракет, которые взлетели выше Международной космической станции, были проведены с целью испытать спутниковые технологии. Однако США и Южная Корея решили ответить на это, рассекретив свои разведданные на этот счёт — что бывает нечасто, — заявив, что в реальности Пхеньян таким образом готовит почву к полноценному запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), пишет The Wall Street Journal.

По мнению экспертов, в данном случае правыми могут быть обе стороны: спутниковые технологии и технологии, связанные с МБР, вполне могут иметь много общего.

На данный момент режим Ким Чен Ына, у которого нет средств наблюдения в космосе, жаждет заполучить в своё распоряжения военные спутники для шпионажа за своими недругами. Северную Корею и ранее обвиняли в том, что она использовала развитие космических технологий как прикрытие для разработки оружия, учитывая, что Ким никогда и не скрывал своего желания создать более мощную МБР.

На прошлой неделе США и Южная Корея предупредили, что в ходе двух последних ракетных испытаний Северная Корея протестировала компоненты новой системы МБР. По их словам, в будущем Пхеньян может попытаться замаскировать запуск полноценной МБР с огромным радиусом действия под работу над спутником.

Как отмечает газета, подобный трюк мог бы оказаться полезным для Ким Чен Ына. Под прикрытием разработки спутниковых технологий Северная Корея может получить некоторое представление о принципах работы новой МБР, не рискуя нарваться на мощную критику со стороны международного сообщества — особенно со стороны своих главных союзников в лице Китая и России.

Хотя мир в последнее время и изменился, в прошлом Москва и Пекин расценивали северокорейские ядерные испытания или испытания МБР как крупные провокации и даже соглашались на введение дополнительных санкций в рамках Совбеза ООН.

В то же время эксперты не считают, что решение Вашингтона и Сеула опубликовать разведданные удержит Пхеньян от новых шагов на этом направлении. «Никакие наши слова или действия не повлияют на стратегию Пхеньяна, — отметил экс-чиновник Госдепартамента США Эванс Ревир. — Самое важное сейчас — это усилить дипломатическое, экономическое и силовое давление и сделать так, чтобы Северная Корея поплатилась за свои действия».

Между тем, Вашингтон и Сеул сообщили свои разведданные буквально через несколько часов после того, как Южная Корея избрала своим новым президентом Юн Сок Ёля, сторонника более жёсткого подхода в отношениях с Северной Кореей. Победа Юна означает, что Южная Корея будет в большей степени поддерживать подход администрации Байдена в плане её усилий по разоружению Пхеньяна, чем правительство Мун Чжэ Ина.

«Обнародование информации такого рода о МБР помогает сформировать образ о Северной Корее как о плохом парне, — полагает консультант южнокорейского правительства по вопросам национальной безопасности Ким Ён Чон — Администрация Байдена может посчитать, что раз уж Юна избрали президентом, настало время провести черту, и Северная Корея будет находится на стороне противника, а не стороне партнёра по переговорам».