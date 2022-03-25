NBC: музыка и апплодисменты от Ким Чен Ына — Пхеньян опубликовал видео запуска «ракеты-монстра»

20:29
Байден намерен ужесточить рестрикции в отношении России и увеличить гумпомощь Украине
Американский президент Джо Байден в ходе визита на польско-украинскую границу заявил, что намерен ввести против России новые жёсткие ограничения и нарастить гуманитарную помощь Украине.
20:29
Музыкальный сервис Spotify уйдёт из России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с апреля уйдёт из России. Об этом пишет Expressen со ссылкой на заявление представителей компании.
20:28
Агент Знарка отреагировал на информацию о назначении тренера в «Ак Барс»
Пётр Приходько, агент бывшего тренера сборной России Олега Знарка, высказался о слухах по поводу возможного назначения его клиента в казанский «Ак Барс».
20:18
УВКПЧ ООН прокомментировало запрет ряда политических партий на Украине
Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл отреагировала на запрет деятельности некоторых партий на Украине.
20:14
Сафонов опроверг слухи о проблемах с финансированием в «Краснодаре»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на информацию о тяжёлом положении клуба.
20:05
Корреспонденты RT вывезли 87-летнюю жительницу из Мариуполя
Корреспонденты RT вывезли 87-летнюю Нелли Ивановну Зениту из города Мариуполя, где проходят боевые действия
20:03
Команда Щербаковой победила в сольных прыжках на Кубке Первого канала
Команда красных с разгромным счётом одержала победу над командой синих в соревнованиях одиночников на прыжковом фестивале по фигурному катанию в рамках Кубка Первого канала в Саранске.
19:54
Минобороны России вручило премии в области культуры и искусства
Министерство обороны России вручило премии в области культуры и искусства, которые присуждаются за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию россиян. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
19:51
Представитель Oxfam International: более 21 млн жителей Африки оказались на грани голода
Представитель гуманитарной организации Oxfam International Парвин Нгала рассказала RT, что из-за роста цен на зерно и нефть более 21 млн жителей ряда стран Африки оказались на грани голода.
19:46
Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира в Майами из-за отказа соперницы
Россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.
19:39
Глава МИД Польши Рау предложил «вооружить Украину до зубов» для противостояния России
Страны Запада должны предоставить Украине всё необходимое ей вооружение для противодействия России. Такое мнение выразил глава МИД Польши Збигнев Рау в своей статье для газеты Politico.
19:35
«Трактор» одолел «Салават Юлаев» и снова повёл в серии плей-офф КХЛ
Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:33
Глава СК поручил изучить информацию Минобороны о деятельности украинских националистов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела тщательно исследовать всю информацию, доложенную представителями Минобороны в ходе брифинга.
19:30
Кабмин продлил сроки уплаты авансового платежа по налогу на прибыль
Правительство России продлило сроки уплаты авансового платежа по налогу на прибыль с 28 марта до 28 апреля. Об этом говорится в сообщении кабмина.
19:23
Власти Швейцарии ввели запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор
Швейцария присоединяется к пакету санкций, введённых Евросоюзом против России, в частности, запрещает новые инвестиции в российский энергетический сектор. Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского кабмина.
19:23
Специалист по недвижимости Магилина прокомментировала изменение условий по льготной ипотеке
Заместитель генерального директора компании «KASKAD недвижимость» Ольга Магилина прокомментировала изменение условий по льготной ипотеке.
19:23
Национальное фитнес-сообщество попросило правительство России о поддержке отрасли
Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала, что представители фитнес-сообщества обратились к правительству России с просьбой поддержать отрасль на фоне экономической ситуации в стране.
19:22
Эксперт по финансам Трифонов высказался о росте значимости рубля в связи с ситуацией с газом
Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов высказался о росте значимости рубля в связи с ситуацией с газом.
19:21
В Приморье предупредили о возможных подтоплениях в апреле — мае
Гидрологи «Примгидромета» прогнозируют, что весной 2022 года в Приморском крае вскрытие рек ожидается раньше средних многолетних значений на два — десять дней и в сроки, близкие к прошлогодним. Уровень половодья также будет преимущественно выше средних значений.
19:21
Эксперт в области строительства Никитенко рассказал о ситуации с ценами на стройматериалы
Директор ООО «ОКТОГОН», главный редактор журнала «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» Олег Никитенко рассказал, как политика импортозамещения помогает развитию строительного рынка в России.
19:20
Швыдкой прокомментировал ситуацию с культурным сотрудничеством России с другими странами
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал ситуацию с взаимодействием страны с другими странами.
19:20
В Минтруде прокомментировали возможный выход России из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ
В Минтруде прокомментировали возможный выход России из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ с 1 марта 2023 года.
19:19
Сенатор от Хабаровского края Безденежных рассказал о перспективах развития Дальнего Востока
Сенатор Совета Федерации от Хабаровского края Сергей Безденежных рассказал о перспективах развития Дальнего Востока в текущей ситуации.
19:18
В Институте национальной энергетики высказались о возможностях Европы заменить российский газ
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов высказался о возможностях Европы заменить российский газ.
19:17
В Москве прошёл отбор кандидатов на участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив
В Музее Победы в Москве состоялось заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.
19:17
Команда Щербаковой захватила лидерство после выступления пар в прыжковом фестивале
Команда красных захватила лидерство после выступления спортивных пар на прыжковом фестивале по фигурному катанию в рамках Кубка Первого канала в Саранске.
19:15
Политолог Матвейчев прокомментировал переход на оплату газа в рублях
Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев прокомментировал переход на оплату газа в рублях.
19:15
Эксперт по туризму Бандурин дал советы по организации поездки за рубеж
Профессор Финансового университета при правительстве России, эксперт по туризму доктор экономических наук Александр Бандурин дал советы по организации поездки за рубеж.
19:14
В МИД пообещали продолжить поиск в ООН путей решения гуманитарных проблем жителей Украины
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что страна продолжит поиск в ООН путей решения гуманитарных проблем мирного населения Украины.
19:13
В Москве рассказали, кто имеет право получать льготы на оплату ЖКУ
Больше 60 категорий граждан в Москве могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, сократив таким образом эти расходы на 30—50%. В настоящее время ими пользуются свыше 3 млн горожан.
19:09
В Москве 25 марта наградят лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов
В Большом зале Московской консерватории 25 марта состоится гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура-2022».
19:07
Центробанк с 28 марта будет покупать золото у банков по фиксированной стоимости
ЦБ России с 28 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене в 5 тыс. рублей за 1 грамм, информирует пресс-служба регулятора.
19:06
В Минпромторге ожидают стабилизацию ситуации с поставкой офисной бумаги в апреле
Минпромторг России ожидает к апрелю текущего года стабилизации ситуации с поставкой офисной бумаги в стране.
19:05
Опрос: 47% россиян планируют сократить расходы на одежду в 2022 году
Почти половина россиян (47%) планируют сократить расходы на одежду в 2022 году, следует из результатов опроса, проведённого международным логистическим оператором СДЭК и брендом I Am Studio.
19:00
Отоларинголог Зайцев рассказал, от чего может зависеть интенсивность чихания
Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, от чего в теории может зависеть интенсивность чихания.
18:59
Мозер: ЧМ-2022 по фигурному катанию не может дать серьёзную пищу для анализа
Заслуженный тренер России Нина Мозер поделилась мнением о чемпионате мира 2022 года по фигурному катанию во французском Монпелье.
18:56
Стали известны самые продаваемые автомобили в Европе в феврале
В исследовательской компании JATO Dynamics назвали самые продаваемые автомобили в Европе в феврале 2022 года.
18:56
МИД: Россия практически ещё не начала вводить ответные меры на санкции Запада
Российская сторона практически не начала ещё вводить ответные санкции на ограничительные меры Запада. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.
18:53
Новое аудиооформление создадут для городского транспорта в Москве
Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что для городского транспорта создадут единое звуковое оформление.
18:48
Леклер показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Саудовской Аравии
Пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер стал лучшим в первой свободной практике на втором в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии.
18:46
Посла России в Париже вызвали в МИД Франции
Российский посол в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с публикациями диппредставительства в соцсетях.
18:44
Российский бизнесмен Пётр Авен рассказал о последствиях введённых против него санкций
Российский предприниматель Петр Авен в интервью Financial Times рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после введения персональных санкций в западных странах.
18:40
Стали известны составы команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Определились составы команд на Кубке Первого канала перед стартом прыжкового фестиваля по фигурному катанию в Саранске.
18:39
L'Еquipe: ФИФА может внести русский язык в качестве официального в организации
Международная федерация футбола (ФИФА) может расширить количество официальных языков внутри организации, добавив русский.
18:36
Аналитики отметили замедление роста цен на автомобили в России
Специалисты Авто.ру провели исследование и выяснили, насколько подорожали автомобили на российском рынке в период с 14 по 22 марта.
18:34
Глава Минфина ФРГ Линднер рекомендовал компаниям не платить за российский газ рублями
Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал германским компаниям не расплачиваться за поставки газа из России рублями.
18:34
В «Опоре России» дали советы по организации путешествия
Председатель курганского отделения «Опоры России» Ольга Лютикова дала советы по организации путешествия.
18:34
Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу в ритм-танце на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.
18:33
В АКИТ сообщили о сэкономленных россиянами благодаря программам лояльности средствах
Согласно результатам исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), только в электронной коммерции благодаря программам лояльности онлайн-ретейлеров граждане сэкономили за 2021 год 190 млрд рублей, а число их клиентов сегодня превышает 70 млн человек.
18:31
Исследование: в Петербурге вырос спрос на спортивные товары
По данным пресс-службы Wildberries, в Санкт-Петербурге в марте 2022 года вырос спрос на спортивные товары и инвентарь для снятия стресса.