NBC: музыка и апплодисменты от Ким Чен Ына — Пхеньян опубликовал видео запуска «ракеты-монстра»

Корейское центральное телевидение поделилось видеозаписью первого запуска межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей с 2017 года, сообщает NBC. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что новая ракета «Хвасон-17» призвана «сдержать» любые военные шаги со стороны Соединённых Штатов.

Государственные средства массовой информации обнародовали впечатляющее видео запуска новой крупной межконтинентальной баллистической ракеты. Данный запуск МБР стал первым с 2017 года.

Полётные данные показали, что ракета пролетела выше и дальше, чем все испытываемые ранее ракеты. По словам лидера Ким Чен Ына, получившая название «Хвасон-17» МБР призвана «сдержать» любые военные шаги со стороны США.

На видеозаписи, обнародованной Корейским центральным телевидением, звучит музыка, а также присутствует Ким Чен Ын до испытания и во время празднования после запуска. Лидеры США, Японии и Южной Кореи сразу же осудили запуск.

Дата выхода в эфир 25 марта 2022 года.