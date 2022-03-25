Окончательное завершение оттепели в регионе: Süddeutsche Zeitung о запуске «ракеты-монстра» Северной Кореей

Впервые с 2017 года Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, пишет Süddeutsche Zeitung. По данным японского министерства обороны, ракета упала в 150 км к западу от острова Хоккайдо, в пределах исключительной экономической зоны Японии. Как отмечает издание, запуск этой ракеты не просто «рядовое испытание северокорейского оружия». Он знаменует «окончательный провал попытки установления мира» между Северной Кореей и западным миром.

Если уходящему в отставку президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину нужны были доказательства провала его политики в отношении Северной Кореи, он получил их в четверг днём. Именно тогда южнокорейские военные сообщили об очередном запуске ракеты с аэродрома Сунан в окрестностях Пхеньяна — и на этот раз особенно дальнобойной. Она пролетела 1080 км на максимальной высоте более 6200 км. Министерство обороны Японии заявило, что после 71-минутного полёта в 15:44 ракета упала в 150 км к западу от полуострова Осима на юго-западе острова Хоккайдо, в пределах японской эксклюзивной экономической зоны, пишет Süddeutsche Zeitung.

Позже Совет национальной безопасности Южной Кореи объявил, что руководство КНДР впервые с 2017 года провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты, так называемой ракеты-монстра. Так что запуск этой ракеты не просто «рядовое испытание северокорейского оружия»: он знаменует «окончательный провал попытки установления мира» между Северной Кореей и западным миром, инициированной Мун Чжэ Ином почти пять лет назад.

Дипломатические усилия Мун Чжэ Ина привели к разрядке в отношениях Северной Кореи с Южной Кореей и США, и в апреле 2018 года она ввела мораторий на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. КНДР пошла на уступки в надежде на ослабление санкций СБ ООН. Но уступок не последовало. Вскоре после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся в Ханое в феврале 2019 года, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «положил конец оттепели». Ещё в декабре 2019 года он заявил, что Пхеньян не обязан выполнять мораторий в одностороннем порядке. В начале 2022 года он выразил эту мысль более чётко.

Как отмечает издание, последний запуск стал «кульминацией» серии испытаний, «заставивших США, Японию и Южную Корею перейти в состояние повышенной готовности». Только в январе Северная Корея провела семь испытаний — больше, чем когда-либо за месяц. Испытания, состоявшиеся в четверг, стали двенадцатыми в этом году. По данным южнокорейских СМИ, четырьмя днями ранее Северная Корея осуществила четыре выстрела в сторону Жёлтого моря из реактивных систем залпового огня. На прошлой неделе южнокорейские военные сообщили о неудачном запуске ракеты с территории КНДР. Ранее спецслужбы Южной Кореи и США уже обвиняли Северную Корею в планировании испытаний межконтинентальной баллистической ракеты.

К чему эта «игра мускулами»? Ким Чен Ын пользуется тем, что всё внимание международного сообщества приковано к украинскому кризису? Готовит ли он новые масштабные испытания к 15 апреля, празднику Солнца, отмечаемому в честь дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена? Или он хочет сделать некое заявление в связи со сменой правительства Южной Кореи, где 10 мая Мун Чжэ Ин из Демократической партии уступит своё место новоизбранному консерватору Юн Сок Ёлю? «Он хочет вернуть американцев за стол переговоров и выбить из них уступки, — считает эксперт по Северной Корее Андрей Ланков, профессор сеульского Университета Кукмин. — Ракеты — это сигнал. Но у него ничего не выходит».

Однако на деле Ким Чен Ын в настоящий момент в первую очередь «сеет недоверие». На экстренном заседании Совета национальной безопасности Мун Чжэ Ин заявил, что действия Ким Чен Ына представляют «серьёзную угрозу» для Корейского полуострова. Белый дом назвал испытания «вопиющим нарушением» множества резолюций СБ ООН. По словам премьер-министра Японии, запуск ракеты является «безрассудством». Как заявил японский правительственный чиновник, ни один северокорейский снаряд никогда не оказывался на столь близком расстоянии от территории островного государства.

В какой-то момент испытания могут начать представлять угрозу для самой Северной Кореи. Уже некоторое время в Японии рассуждают о том, не является ли возможность нанесения упреждающего удара «хорошей защитой от северокорейского режима». Такого же мнения придерживается и новоизбранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. В четверг он заявил, что не потерпит столь «жестокой провокации». В своём заявлении команда Юн призвала Совет Безопасности ООН как можно скорее принять контрмеры.

В настоящее время команда Юн Сок Ёля продолжает спорить с правительством Мун Чжэ Ина. Речь идёт и об ответных мерах на последние испытания КНДР. Но как только Юн Сок Ёль займёт свой пост, тон в отношении Пхеньяна, вероятно, «станет более жёстким», отмечает Süddeutsche Zeitung.