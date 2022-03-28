SCMP: Китай предупреждает, что санкции Запада только вредят восстановлению мировой экономики после пандемии

Пока страны Запада вводят всё новые ограничения против России, Китай призывает к мирному урегулированию кризиса на Украине и предупреждает, что санкции могут только повредить восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19, пишет South China Morning Post. Западу нечего предложить Москве, кроме кнута, в то время как Пекин мог бы дать ей «пряник» для активизации переговоров, подчёркивается в статье.

Российская спецоперация на Украине и резкая реакция Запада, который поспешно вводит всё новые ограничения, привели к хаосу в мировой экономике, отмечает South China Morning Post. Инфляция начала расти ещё до эскалации кризиса. Однако по мере ужесточения санкций против России цены на мировых рынках на нефть, пшеницу и другие товары практически взлетели до небес, что привело к значительному повышению расходов потребителей, подчёркивается в статье.



Китай также испытывает на себе негативные последствия этого кризиса. Но он находится в уникальном, хотя и сложном положении, поскольку способен выступить посредником в процессе мирного урегулирования и помочь России как своему партнёру облегчить экономические страдания от санкций, полагают авторы. «В условиях замедления экономического роста политикам в Пекине предстоит проработать очень сложные стратегические планы в области геополитики, торговли нефтью и экономики, как глобальной, так и внутренней», — пишет South China Morning Post.



Хотя в последние месяцы китайское правительство контролировало уровень инфляции, однако рост цен на сырьевые товары вскоре может отразиться и на внутреннем рынке страны, предупреждают авторы: «Цены на нефть сигнализируют о возрастающем риске импортируемой инфляции». Это повышает привлекательность относительно дешёвых энергоресурсов, импортируемых в Китай из России.



Однако проблема заключается в том, что в краткосрочной перспективе способность Китая закупать больше российской нефти ограничена из-за западных санкций, констатирует South China Morning Post. И хотя некоторые нефтеперерабатывающие заводы Китая попытались использовать денежные переводы для импорта нефти морским путём с российского Дальнего Востока, китайские спотовые покупатели российской нефти в целом временно воздерживаются от заключения сделок, сообщается в статье.



Они вынуждены проявлять крайнюю осторожность на фоне высокого уровня неопределённости на рынке — от проблем с доставкой грузов до опасений возмездия со стороны Вашингтона, поясняет South China Morning Post. Кроме того, несмотря на попытки внедрить двустороннюю инициативу по более активному использованию юаня и рубля в двусторонних расчётах с Россией, большинство транзакций до сих пор осуществляется в долларах, подчёркивают авторы.



Ситуацию осложняет и то, что крупные российские банки были отключены от международной системы обмена денежными переводами SWIFT, говорится в статье. И хотя Китай уже разработал Систему трансграничных межбанковских платежей (CIPS), российским поставщикам нефти потребуется время, чтобы скорректировать или хотя бы начать принимать крупные транзакции в юанях, предупреждает South China Morning Post.



Между тем, в прошлом году Россия была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китай. Кроме того, у неё есть опыт закупок дешёвой нефти из Ирана и Венесуэлы в обход американских санкций, подчёркивается в статье. Пекин и Москва заинтересованы в том, чтобы поддерживать торговлю нефтью, и это способно больше сблизить российскую экономику с китайской, уверены авторы.



Официальный Пекин уже выступал с призывами к проведению мирных переговоров на Украине и двустороннему прекращению огня. Кроме того, он предупредил, что санкции, активно налагаемые Западом, могут повредить восстановлению мировой экономики после пандемии, отмечается в статье. «Если Западу нечего предложить России, кроме кнута, Китай может дать ей пряник ради достижения мира», — заключает South China Morning Post.