Times: Китай спешит заключить новые энергетические сделки с Россией, пока Запад отворачивается от её ресурсов
Китай часто обвиняют на Западе в «разграблении природных ресурсов» по всему миру, чтобы удовлетворить постоянно растущую потребность китайской экономики в энергетической сфере, особенно когда стремятся противодействовать экономическому влиянию Пекина. Однако теперь в ситуации, когда Запад ужесточает санкции против России и отворачивается от российских нефти и газа, Китай, похоже, сможет найти дополнительные источники энергоресурсов «ближе к дому», пишет The Times.
По статистике, Китай и раньше являлся крупнейшим покупателем угля у России: за прошлый год общий объём его закупок составил 54 млн тонн. Благодаря этому Россия стала вторым по величине источником поставок угля в Китай, опередив Австралию, но пока уступает по этому показателю Индонезии, сообщается в статье.
Однако китайские провинции надеются на увеличение импорта из России. На состоявшейся в марте онлайн-конференции Китайской ассоциации транспортировки и распределения угля сразу несколько китайских импортёров выразили заинтересованность в покупке у российских производителей дополнительных объёмов угля, пишет The Times.
Как рассказали журналистам неназванные представители Jidian International Trade, китайской государственной компании по торговле сырьевыми товарами, которая базируюется в городе Чанчунь на северо-востоке страны, с момента начала спецоперации на Украине она уже закупила в России более 50 тыс. тонн угля. Они также пояснили, что Китаю нужен российский уголь не ради поддержки Путина, а чтобы оптимально решить проблемы собственной экономики, говорится в статье.
Поэтому пока Запад отворачивается от российских энергоресурсов, Китай делает всё возможное, чтобы заключить новые сделки. Власти северо-восточной провинции Хэйлунцзян, расположенной вблизи границ с Россией, также надеются воспользоваться ситуацией, чтобы активнее развивать свою экономику, сообщает The Times. Глава местного отделения Коммунистической партии Сюй Цинь призвал к ещё большей интеграции между двумя странами и углублению двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, чтобы обеспечить энергетическую безопасность.
Во время посещения крупного газотранспортного предприятия в Хэйхэ, он также призвал местных чиновников «адаптироваться к новым изменениям в торговле между Китаем и Россией». По его словам, этот город может стать для Китая воротами на Дальний Восток и в Россию, говорится в статье.
На этой неделе в Пекине энергетическая безопасность была провозглашена главным приоритетом Китая в плане 14-й пятилетки на 2021 — 2025 годы. В посвящённом этому 41-страничном документе Национального управления по энергетике Китая и Национальной комиссии по развитию и реформам говорится, что страна вступает в «критическую стадию» в сфере обеспечения энергетической безопасности на фоне переплетения «новых и старых рисков».
«Мы должны укрепить наши возможности всесторонней поддержки по нескольким направлениям, таким как стратегическая безопасность, оперативная безопасность и безопасность в чрезвычайных ситуациях», — заявил неназванный чиновник из Национальной энергетической администрации Китая, комментируя пятилетний план поставок.
В 2020 году общее энергопотребление Китая достигало эквивалента почти 5 млрд тонн угля. В новом плане призывается обеспечить добычу к 2025 году энергоресурсов в эквиваленте не менее 4,6 млрд тонн угля, в том числе 200 млн тонн сырой нефти и 230 млрд кубометров природного газа, сообщает The Times.
Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин в феврале этого года договорились об укреплении сотрудничества в области энергетики, в том числе о новом соглашении, предусматривающем поставки в Китай из России 10 млрд кубометров природного газа в год в течение следующего десятилетия, напоминает автор.
Как полагает известный китайский экономист Жэнь Цзепин, Пекин может столкнуться с санкциями со стороны США и Европы, если станет закупать больше российских энергоресурсов. Однако если он этого не сделает, то окажется под ещё большим инфляционным давлением, считает эксперт: «В условиях больших изменений в мировой энергетике безопасность энергоснабжения Китая сталкивается с большей неопределённостью», — заключил он в интервью The Times.
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