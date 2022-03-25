Bloomberg: побороть зависимость — ЕС и США вот-вот договорятся о снабжении Европы американским СПГ

Брюссель и Вашингтон могут уже в пятницу объявить о заключении соглашения, направленного на обеспечение стабильных поставок американского СПГ в Евросоюз и снижение зависимости ЕС от российских ресурсов, сообщает Bloomberg со ссылкой на советника Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана. Вместе с тем, по данным источников агентства, конкретных обязательств для США подобное соглашение содержать почти наверняка не будет, поэтому какую форму оно обретёт — пока не ясно.

Администрация президента США Джо Байден и руководство ЕС вплотную приблизились к заключению договорённостей, направленных на радикальное снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов в рамках кампании Вашингтона и его союзников по «дальнейшей изоляции и наказанию Москвы» в связи со спецоперацией на Украине, пишет Bloomberg.

По информации агентства, советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в среду сообщил журналистам, что о соответствующем соглашении будет объявлено уже в пятницу. Как уточнил в интервью Bloomberg неназываемый чиновник, осведомлённый о планах Вашингтона, предназначение сделки — обеспечить Европе поставки природного газа и водорода из США.

«Одним из основных приоритетов и для нашего президента, и для его европейских союзников является безоговорочное снижение зависимости Европы от российского газа, и формирование реализуемой дорожной карты для достижения этой цели, которая бы описывала, какие нужно принять шаги, в чём может помочь США, а что Европе придётся делать самой, — приводит Bloomberg слова Салливана. — Эта тема активно обсуждалась сторонами последние несколько дней и даже недель, и у нас ещё будет что заявить по этому вопросу, если говорить конкретно — в пятницу». По словам чиновника, союзники стремятся в первую очередь диверсифицировать импорт природного газа в Европу. «Ожидайте, что США будут искать способы нарастить поставки своего СПГ (сжиженного природного газа. — ИноТВ), резко повысив объём СПГ, поставляемого в Европу, причём не только в пределах нескольких лет, но и в масштабе нескольких месяцев», — добавил Салливан.

По данным Bloomberg, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что цель Брюсселя — получить от США гарантии дополнительных поставок на две следующих зимы. Вместе с тем, собеседник агентства, осведомлённый о планах Вашингтона, заявил, что американские власти вряд ли станут гарантировать Евросоюзу конкретные объёмы СПГ, поэтому какую форму обретут договорённости между союзниками, и будет ли в них зафиксирован определённый уровень цен — пока не вполне ясно. Как напоминает корреспондент Bloomberg, в настоящий момент европейцам приходится конкурировать за ограниченные поставки СПГ с азиатскими странами.

Между тем, на этой неделе господин Салливан, министр финансов США Джэнет Йеллен и директор Национального экономического совета Брайан Диз провели встречу с рядом высокопоставленных представителей американских энергетических компаний, включая председателя совета директоров Exxon Mobil Даррена Вудса, а также руководителями других крупных корпораций, в числе которых был и председатель правления JPMorgan Chase Джейми Даймон, подчёркивается в материале Bloomberg.

Как пишет агентство со ссылкой на осведомлённые источники, Даймон в ходе мероприятия порекомендовал Белому дому разработать «план Маршалла» направленный на увеличение добычи природного газа в США и сокращение сроков внедрения электростанций на основе возобновляемых источников, включая ветропарки. Участники встречи также обсудили степень готовности американских нефтяных и газовых компаний к наращиванию объёма добычи для компенсации нехватки энергоресурсов в том случае, если Евросоюз в итоге решит присоединиться к американскому нефтяному эмбарго, сообщает Bloomberg.

Россия — крупнейший поставщик природного газа, угля и нефти для ЕС: в частности, на её долю приходится более 40% голубого топлива, поставляемого в блок, напоминает корреспондент Bloomberg. В этой связи смещение вектора энергетической политики в сторону от Москвы даётся Брюсселю c большим трудом, констатирует журналист.