Independent: министр финансов Великобритании признал, что антироссийские санкции ударят по британской экономике

В правительстве Великобритании предупредили, что введённые против России санкции «беспрецедентного масштаба и размаха» не станут «беззатратными» для британской экономики, пишет The Independent. Как отмечает издание, цены на энергоносители в стране уже поднялись «намного выше средних исторических значений».

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак признал, что противостояние России и поддержка Украины не пройдут бесследно для британской экономики, сообщает The Independent.

В среду в ходе выступления в палате общин парламента Великобритании Сунак сделал акцент не на последствиях введённых против России санкций для экономики Соединённого Королевства, а на вопросах безопасности страны. По словам министра финансов, сильная экономика позволяет бороться с угрозами, одной из которых в Великобритании называют президента России Владимира Путина.

Канцлер отметил, что сопереживание жителям Украины и восхищение их храбростью в Великобритании сравнимы лишь «с благодарностью, которую мы испытываем за безопасность, в которой живём», добавив, что в основе этой безопасности «лежит сила нашей экономики».

«Мы не должны сомневаться, что за вводом войск Путина стоит опасный расчёт: что демократические страны разделены, политически слабы и экономически нестабильны —

неспособны принимать жёсткие долгосрочные решения для укрепления наших экономик», — заявил Сунак, указав на «ошибочность» подобного расчёта.

Впрочем, канцлеру всё же пришлось признать, что антироссийские санкции «не являются беззатратными для нас дома» и представляют собой «риск» для восстановления экономики, пострадавшей во время пандемии коронавируса. По словам Сунака, всё дело в том, что Лондон ввёл против Москвы меры «беспрецедентного масштаба и размаха».

«Конфликт также имеет серьёзные последствия для мировой экономики, восстановление которой после тяжелейших последствий пандемии уже пострадало от «омикрона», затруднений в поставках и растущей инфляции», — приводит The Independent слова политика.

Тем не менее Сунак утверждает, что пока рано судить о том, как поддержка западных стран Украины на фоне российской спецоперации отразится на экономике. По данным Управления бюджетной ответственности (OBR), существует «необычайно высокая неопределённость перспектив» в вопросе последствий санкций для Великобритании.

Согласно докладу OBR, через две недели после начала российской спецоперации цены на нефть и газ достигли своего пика, превысив на 200% и 50% уровень конца 2021 года соответственно. «С тех пор цены снизились, но остаются намного выше средних исторических значений», — подчёркивают в управлении.