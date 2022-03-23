Press TV: «чёрные дни» уже наступили — взлёт цен вынуждает британцев экономить на самом необходимом
Для многих бедность в Англии кажется «плодом воображения». Но с учётом того, что стоимость жизни с каждым днём увеличивается, сводить концы с концами в стране становится всё сложнее. И проблема затрагивает не только незащищённые слои населения, сообщает Press TV.
«Боюсь, мы увидим значительный рост стоимости жизни в Великобритании в течение следующих двух лет. Речь идёт не только о современном уровне цен на такие предметы первой необходимости, как топливо, электроэнергия и прочие вещи, но и на основные продукты питания. Это уже происходит сейчас. Но меня больше беспокоит то, что может произойти через полгода, год», — заявил в интервью телеканалу бизнес-эксперт Джастин Стюарт.
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