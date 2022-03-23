Press TV: «чёрные дни» уже наступили — взлёт цен вынуждает британцев экономить на самом необходимом

На фоне ежедневного роста стоимости жизни многим в Соединённом Королевстве всё сложнее сводить концы с концами. Некоторые семьи могут себе позволить включать отопление только на два часа в день и пользуются фонариками, чтобы сэкономить на электроэнергии, сообщает Press TV.

Для многих бедность в Англии кажется «плодом воображения». Но с учётом того, что стоимость жизни с каждым днём увеличивается, сводить концы с концами в стране становится всё сложнее. И проблема затрагивает не только незащищённые слои населения, сообщает Press TV.

«Боюсь, мы увидим значительный рост стоимости жизни в Великобритании в течение следующих двух лет. Речь идёт не только о современном уровне цен на такие предметы первой необходимости, как топливо, электроэнергия и прочие вещи, но и на основные продукты питания. Это уже происходит сейчас. Но меня больше беспокоит то, что может произойти через полгода, год», — заявил в интервью телеканалу бизнес-эксперт Джастин Стюарт.

Объявляя ранее в этом месяце о поэтапном отказе от импорта российской нефти, премьер-министр Борис Джонсон говорил, что впереди страну ждут «чёрные дни». Но, похоже, они уже наступили, отмечает Press TV.

Благотворительные организации призывают правительство увеличить социальные пособия и предложить дополнительную помощь в связи с резко возросшими счетами за электроэнергию. Некоторые семьи могут себе позволить включать отопление только на два часа в день. Более того, по вечерам в целях экономии они пользуются фонариками.

Ответная реакция правительства «оставляет желать лучшего». Министр финансов Риши Сунак признался, что не может полностью защитить британцев от последствий роста цен. В попытке сдержать стремительное подорожание Банк Англии поднял процентные ставки. Но равновесие остаётся хрупким, обращает внимание телеканал.

Рост процентных ставок затрагивает всех. Но не все страдают в равной степени. Люди, которые уже тратят каждый пенни на предметы первой необходимости, такие как жильё, еда и электроэнергия, сталкиваются с необходимостью ещё сильнее сократить свои расходы.

В результате ещё больше людей оказываются за чертой бедности. 2,5 млн человек в Соединённом Королевстве воспользовались продовольственным банком в прошлом году. Бывший премьер-министр страны Гордон Браун назвал кризис худшим из тех, что он когда-либо видел.

«Наступило время, когда обычным людям приходится справляться с необычайным скачком цен без особых шансов на облегчение на горизонте», — заключает Press TV.