DWN: немецкая сталелитейная отрасль предупредила о риске остановки производства в случае отказа от российского газа

На данный момент производство стали в Германии без российского газа невозможно, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на заявление главы объединения немецких сталелитейных предприятий Ганса Юргена Керкхоффа. Керкхофф подчеркнул, что отказ от газа из России создаст риск вынужденного закрытия предприятий, что может создать эффект домино в других промышленных отраслях.

«Без российского газа производство стали на данный момент невозможно», — приводит Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявление немецкого объединения сталелитейных предприятий, сделанное в минувший вторник. В организации также подчеркнули, что сталь является базовым ресурсом для практически любой немецкой промышленной отрасли: «незамедлительная остановка импорта газа из России приведёт не только к остановке сталелитейной промышленности, но и к обвалу всего промышленного производства в Германии и в ЕС».

Глава объединения Ганс Юрген Керкхофф подчеркнул, что при отсутствии альтернатив остановка импорта российского газа поставит сталелитейную промышленность перед риском вынужденного закрытия предприятий. Керкхофф отметил, что такой шаг, в свою очередь, приведёт к перебоям в производстве, сокращению рабочих часов и, в конечном итоге, к росту безработицы.

Россия является крупнейшим поставщиком газа на немецкий рынок, напоминает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. На данный момент немецкое правительство занято поиском возможностей по диверсификации импорта энергоресурсов. В частности, министр экономики ФРГ Роберт Хабек делает ставку на увеличение поставок из Нидерландов и Норвегии, а также на импорт СПГ. При этом Хабек отвергает идею эмбарго на закупку российского газа.