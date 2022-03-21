Министр экономики ФРГ: отказ от российского газа приведёт к перебоям с отоплением и остановке ряда предприятий

Нынешняя ситуация не позволяет Германии отказаться от российских энергоресурсов, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью для Deutschlandfunk. По словам Хабека, отказ от российского газа сейчас привёл бы к перебоям с отоплением немецких домов и невозможности полного функционирования немецкой промышленности.

Германия пока ещё не полностью обеспечила себя газовым снабжением на следующую зиму, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в своём интервью для Deutschlandfunk. «Если к следующей зиме не получим больше газа и сократим, или же вовсе прекратим поставки из России, тогда нам не хватит энергии на отопление всех домов и поддержание работы всей промышленности», — приводит издание слова политика.

Хабек также отметил, что правительство разработало план на случай потенциальных перебоев с поставками газа. Этот план предусматривает временное отключение от газовой сети предприятий, не имеющих стратегического значения. При этом политик предупредил, что возможная приостановка деятельности некоторых предприятий повлечёт за собой безработицу и обрушение целых цепочек поставок, поэтому правительство ФРГ работает над тем, чтобы предотвратить подобный сценарий. По словам Хабека, в подобных условиях правительство не может позволить себе принятие необдуманных решений, таких как эмбарго на импорт российских энергоресурсов.

Кроме того, Хабек заявил, что Берлин будет работать над диверсификацией своих источников энергии. В частности, речь идёт об увеличении доли возобновляемых источников энергии, а также о поиске новых партнёров в области импорта энергоресурсов, таких как Норвегия, ОАЭ и Катар. При этом политик подчеркнул, что Германия не будет создавать такой же степени зависимости от своих новых партнёров, как от России.