Welt: от роста заболеваний до дефицита хлеба — отказавшись от российского газа, холодом в домах немцы не отделаются

Проведённый в 2018 году в Германии стресс-тест, симулирующий перебои с поставками газа на юг Германии в период холодов, показал многочисленные риски эмбарго на поставки российского газа, пишет Die Welt. Как отмечает издание, дефицит газа означает не только похолодание в немецких домах. При таком сценарии Германии грозит волна простудных заболеваний, ухудшение состояния домов, снижение уровня пожарной безопасности и даже дефицит хлебобулочной и молочной продукции.

После видеообращения Владимира Зеленского к немецкому бундестагу давление на немецкое правительство по поводу введения эмбарго на закупку российских энергоресурсов всё возрастает, пишет Die Welt. Однако мало кто в Германии понимает, каковы будут реальные последствия подобного шага, отмечает издание. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупреждает, что речь будет идти не просто об «индивидуальных ограничениях комфорта», а об «общеэкономическом и общесоциальном ущербе».

Ограничиваются ли последствия эмбарго на российский газ только лишь тем, что в немецких домах станет холоднее? По мнению председателя правления немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитера Маубаха, эмбарго на газ приведёт к складыванию в Германии чрезвычайной ситуации, а также к тому, что важные элементы газового рынка выйдут из строя.

Как отмечает Die Welt, в 2018 году немецкое ведомство по защите населения и помощи при катастрофах провело стресс-тест, целью которого было проверить последствия нехватки газа. В рамках теста симулировалось сокращение газоснабжения на юге Германии во время двухнедельных морозов: как отмечает издание, этот сценарий нельзя полностью сравнивать с нынешней ситуацией, однако он открыл многочисленные риски от дефицита газа.

Во-первых, стресс-тест показал, что в условиях охлаждения домов гражданам грозит волна простудных заболеваний, что в том числе ограничит работу спасательных служб, полиции и других органов, пишет Die Welt. Кроме того, в больницах и домах престарелых возникнет риск дефицита продуктов. Ещё одним возможным последствием является повреждение домов из-за их охлаждения. Также в ведомстве по защите населения и помощи при катастрофах отметили, что в условиях отсутствия газа многие жители обратятся к отоплению посредством печей и каминов, что понизит пожарную безопасность.

Согласно отчёту ведомства, большие проблемы ожидаются и в пищевой промышленности: 50% её энергетической потребности обеспечивается за счёт газа. Похожая ситуация ожидается в животноводстве и производстве корма для скота. Отмечается, что в случае длительного отсутствия газа Германии грозит дефицит хлебобулочных и молочных изделий.