«Не столь уж и болезненно»: Bloomberg рассказал о двух лазейках, с помощью которых Россия смягчила «санкционный удар»

Хотя Запад и нанёс мощный санкционный удар по России, чтобы вызвать панику у населения и обрушить её национальную валюту, эта стратегия не вполне сработала. Москва по-прежнему может как обменивать энергоносители на твёрдую валюту, так и тратить её на различные цели, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, с учётом этого заморозка резервов ЦБ России оказалась «не столь уж и болезненна», в то время как единственный способ помешать Москве в этой сфере — начать вводить вторичные санкции против тех лиц, которые ведут с ней дела.

Санкции, которые Запад ввёл против России из-за решения Москвы ввести войска на Украину, были быстрыми и решительными: особенно агрессивным шагом стала заморозка активов Центрального банка России, номинированных в долларах, евро и других ведущих валютах. Цель данного удара состояла в том, чтобы обрушить рубль и вызвать панику у населения и компаний, пишет Bloomberg.

Вот только эта стратегия не сработала: после заморозки резервов ЦБ курс рубля к доллару и в самом деле рухнул на 40% и оставался примерно на тех же значениях на протяжении недели, однако 10 дней спустя он отыграл назад более половины своего падения. Сейчас же по сравнению с ситуацией на 25 февраля рубль ослаб менее чем на 25% по отношению к доллару и лишь на 18% по отношению к евро. При этом, как считают в Институте международных финансов в Вашингтоне, финансовые условия в России также значительно улучшились. Тем не менее, оговаривается Bloomberg, эти оценки не претендуют на полное отражение реального положения дел, поскольку рынки облигаций и акций в России функционируют не в полной мере.

«Однако одно можно сказать наверняка: в санкционном режиме есть две большие дыры, которые фундаментально его подрывают», — подчёркивает агентство.

Во-первых, Россия по-прежнему может продавать любые виды ископаемого топлива; во-вторых, она, судя по всему, способна использовать долларовые доходы, которые получает от экспорта энергоносителей, для поддержки рубля или даже импорта вооружений — если, конечно, те страны, которые не присоединились к санкциям, изъявят готовность их поставлять.

Закрыть эти лазейки можно, либо запретив торговлю энергоносителями с Россией (этот выход пока что неприемлем для европейских стран, так как они зависят от российского газа), либо путём создания реальной угрозы наложения вторичных санкций на те страны или компании за пределами России, которые помогают Москве, торгуя с ней.

При этом российская торговля энергоносителями пострадала, но не так сильно, как ожидалось. Помимо поставок газа в Европу и Китай, Россия по-прежнему занимается экспортом нефти по морю из портов на Балтике и Чёрном море. По мнению экономистов Федерального резервного банка Далласа, хотя нефть и продаётся с дисконтом по сравнению с текущими ценами, торговля всё равно идёт. Более того, по оценкам некоторых экспертов, экспорт нефти и газа приносит России около $900 млн в день.

Между тем президент России Владимир Путин потребовал, чтобы недружественные страны платили за экспорт газа в рублях. Скорее всего, эта стратегия станет для ЕС лишь досадной помехой, однако если с Москвой и в самом деле будут рассчитываться в рублях, она может полностью избежать финансовых санкций.

Вместе с тем санкции нанесли куда более сильный удар по объёмам российского импорта. Это означает, что профицит платёжного баланса России — а именно превышение доходов от экспорта над расходами на импорт — в этом году может достичь $250 млрд по сравнению со $120 млрд в прошлом году.

Но что важнее, Россия эти доходы может использовать. Когда США, Европа и другие страны наложили санкции на ЦБ, они заморозили иностранную валюту, которую тот держал на счетах в других центральных банках. До половины российских валютных резервов (общий объём — $640 млрд) находятся на таких счетах и, следовательно, сейчас недоступны.

Однако у российского ЦБ есть также счета в иностранной валюте в ряде российских банков, поэтому ЦБ по-прежнему может получать доллары через них.

США запрещают банкам, у которых есть филиалы в США, осуществлять прямые или косвенные операции с участием российского ЦБ. Однако банки по-прежнему могут вести дела с крупнейшими российскими банками и самим ЦБ в рамках операций в определённых сферах, включая торговлю энергоносителями и сопутствующими товарами и услугами, а также продуктами питания и лекарствами.

После введения санкций Москва ограничила движение капитала, чтобы помешать россиянам выводить свои активы из российской юрисдикции. Россия также обязала своих экспортёров продавать 80% своей валютной выручки Центральному банку.

Учитывая то, в каких масштабах Россия может продолжать экспортировать энергоносители, а ЦБ России — получать и распределять прибывающий поток иностранной валюты, замораживание активов последнего оказалось не столь уж и болезненным.

«Все эти факты в сочетании с контролем за движением капитала объясняют, почему рубль не только не рухнул, но и отскочил от своих минимумов», — отмечает Bloomberg.

Антироссийские санкции призваны подорвать экономику этой страны и помешать ей получить доступ к оборудованию, которое позволяет ей вести операцию на Украине. Между тем Россия стремительно пополняет свою казну средствами, которые она впоследствии может потратить на оружие или иное боевое оборудование. Вопрос лишь в том, кто согласится его России продать. Список возможных кандидатов на эту роль сводится к Китаю, а также, возможно, Индии и Ближнему Востоку. Проблема в том, что деньги конвертируемы: доллары можно обменять на юани или рупии, а затем потратить их на всё, что угодно.

Вместе с тем в Вашингтоне рассчитывали на то, что платежи в долларах в конечном итоге затронут США, так как в какой-то момент с резервами Центрального банка США нужно будет проводить операции в соответствии с транзакциями в банковской системе — а этот перевод средств можно осуществить только с привлечением американских клиринговых банков. Однако наличие банков, которые могут потенциально вести дела с Россией и другими странами, приведёт к тому, что банки, подключённые непосредственно к американской системе, будут считывать в основном лишь итоговый результат многих базовых транзакций. Это может привести к тому, что общая сумма взаиморасчётов, которые ЦБ России проводит с российскими организациями в целях защиты рубля и поддержки импорта, будет не видна.

Если другие страны будут сотрудничать с Россией и помогать ей реализовывать доллары, которые она получает от торговли энергоносителями, то единственный вариант ей помешать — это вторичные санкции против стран или организаций, которые потворствуют политике Москвы.

«Но это привело бы к значительному ужесточению изоляции России и к поистине глобальному противостоянию», — подытоживает Bloomberg.