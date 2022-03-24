Le Figaro: глава нижней палаты парламента Франции исключил резкое эмбарго на российское топливо

Глава Национального собрания Франции Ришар Ферран заявил, что резко отключать Европу от российских энергоресурсов было бы «нечестно»: Франция к этому не готова. Так что он призвал постепенно отказываться от российских нефти и газа, а не обесточивать Европу одним днём, пишет Le Figaro.

Председатель нижней палаты французского парламента Ришар Ферран заявил, что эмбарго на российские нефть и газ «невозможны», пишет Le Figaro. По его словам, Франция к этому не готова. Он настаивает, что санкции должны заставить Россию изменить свою политику, а не наказывать французов и других европейцев.

«Каждый раз, когда мы можем ужесточить нашу позицию, чтобы заставить российские власти изменить политику, нужно это делать. Но речь не идёт о том, чтобы вдруг обесточить Европу, Францию, промышленность, всё то, благодаря чему мы живём», — заявил Ферран, который также возглавляет предвыборную кампанию Эммануэля Макрона.

По его словам, если решение об эмбарго будет принято завтра-послезавтра, то российские поставки будет нечем заменить. Он предлагает вместо этого постепенно идти к тому, чтобы сократить поставки из России, но резко отказаться, по его словам, «было бы нечестно».

Такие заявления глава Национального собрания Франции сделал прямо перед выступлением президента Украины Владимира Зеленского перед французским парламентом, которому пришлось ради этого собраться на внеочередную сессию. Прежде он выступил перед парламентом Италии.

Как отмечает автор статьи в Le Figaro, Вашингтон решил отказаться от импорта российских энергоносителей, а Великобритания объявила, что сделает это к концу 2022 года. Европа пока отказывается от объявления эмбарго на российские поставки: Россия обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе и 30% — в нефти. При этом президент Франции Эммануэль Макрон после консультаций со своими европейскими коллегами не исключил такой возможности в будущем.