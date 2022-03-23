Focus Online: Шольц отверг все ключевые требования Зеленского

Выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг все главные требования Владимира Зеленского, пишет Focus Online. В частности, Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине: это означает, что над Украиной не будет бесполётной зоны, а также в страну не пошлют миротворческую миссию альянса. Кроме того, Шольц отверг предложение по эмбарго на импорт российских энергоресурсов, отметив, что это слишком дорого обойдётся немецкой экономике.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с речью в бундестаге, пишет Focus Online. В частности, политик описал политику в отношении России: если раньше в отношении Москвы действовал принцип «диалог прежде всего», то теперь действует новый принцип — «сдерживание прежде всего». Как отмечает издание, прямым следствием такой новой стратегии станет усиление НАТО, которое ещё недавно довольствовалось эпитетом «устаревшего» от Дональда Трампа, а также получало диагноз о «смерти мозга» от Эммануэля Макрона.

После сегодняшнего выступления Шольца стало ясно, почему канцлер не сразу ответил на видеообращение Владимира Зеленского к бундестагу, пишет Focus Online. Немецкий лидер отверг все самые важные просьбы Зеленского, заявив, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине. Шольц отметил, что Берлин «солидарен с США». Это означает, что затребованной Зеленским бесполётной зоны над Украиной не будет, отмечает издание, поскольку в таком случае НАТО стало бы стороной конфликта. Кроме того, позиция Шольца означает, что альянс не пошлёт на Украину миротворческий контингент, поскольку такой шаг тоже сделает НАТО стороной конфликта.

Наконец, требования Зеленского по эмбарго на импорт российских энергоресурсов также не будут выполнены, отмечает Focus Online. В ходе своего выступления Шольц отметил, что такой шаг приведёт к рецессии, а также «поставит в очень тяжёлое положение целые промышленные отрасли». Шольц подчеркнул, что «санкции не должны ударить по Европе сильнее, чем по России». Также канцлер ФРГ не сказал ни слова о затребованном Зеленским вступлении Украины в ЕС, пишет Focus Online. Вместо этого он поддержал членство в ЕС стран Западных Балкан.

Резюмируя, Focus Online пишет, что в своей речи Шольц обозначил, насколько далеко Германия готова зайти в рамках конфликта на Украине и где проходит её «красная линия». Он сделал посыл в адрес России, Вашингтона, Брюсселя и самой Германии — посыл немецкому населению можно сформулировать так: «во время кризисов мы растём над собой».