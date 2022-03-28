France 2: в Шанхае вводят двухэтапный карантин для борьбы со вспышкой COVID-19

13:42
Победителями Всероссийской олимпиады по астрономии стали 13 школьников из Москвы
Победителями Всероссийской олимпиады по астрономии, которая проходила в Самаре, стали 13 учеников столичных школ.
13:42
Путин присвоил бригадам морской пехоты и береговой обороны звание гвардейских
По указу президента России Владимира Путина 155-й бригаде морской пехоты и 126-й бригаде береговой обороны присвоены почётные звания гвардейских.
13:41
Аналитик Пикин прокомментировал ситуацию в нефтяной отрасли
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о возможности компенсации отказа Европы от нефти из России заявками с Востока.
13:39
В Москве создали образовательную платформу для обучения работников соцучреждений
В Москве появилась образовательная цифровая платформа «ИДПО. Знания», с помощью которой обучение онлайн смогут пройти свыше 40 тыс. работников социальной сферы. Платформу запустил Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО).
13:38
Румынский арбитр ФИФА Хацеган перенёс сердечный приступ
Румынский арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Овидиу Хацеган перенёс сердечный приступ и в срочном порядке был прооперирован.
13:37
Лавров назвал сообщения в СМИ о состоянии здоровья Шойгу бредятиной и ложью
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредятиной и откровенной ложью информацию относительно состояния здоровья министра обороны России Сергея Шойгу.
13:30
ЕК рекомендовала рассмотреть возможность отмены гражданства ЕС для россиян и белорусов
В Еврокомиссии рекомендовали странам — членам ЕС рассмотреть возможность аннулирования гражданства ЕС, полученного россиянами и белорусами.
13:29
Посол: ответ России на высылку 45 дипломатов из Польши может быть асимметричным
Москва ответит соразмерно, а возможно, и асимметрично на выдворение из Польши 45 российских дипломатов, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.
13:29
Великова о словах Щербаковой: это не просто эмоции, она всего достигла
Российский тренер по фигурному катанию Людмила Великова отреагировала на слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры.
13:25
Кинокритик Шнейдеров высказался по поводу инцидента между Смитом и Роком на «Оскаре-2022»
Кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров выразил мнение, что «Оскар» 2022 года запомнится скандалом с актёром Уиллом Смитом, ударившим комика Криса Рока.
13:23
В ЕК рекомендовали странам — членам ЕС отменить схемы получения «золотых паспортов»
В Еврокомиссии рекомендовали странам — членам ЕС отменить существующие схемы получения «золотых паспортов».
13:20
Водителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий
Резкое ухудшение погоды осложнило ситуацию на трассах Челябинской области. Об этом говорится в предупреждениях Министерства дорожного хозяйства и ГИБДД России по региону.
13:19
Навка ответила на заявление Пападакис в адрес российских фигуристов
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала высказывание французской фигуристки Габриэлы Пападакис, выступающей в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном, в адрес российских фигуристов.
13:17
В МЧС предупредили жителей Тюменской области о ветреной погоде 28 марта
В Тюменской области в понедельник, 28 марта, прогнозируют ветер с порывами до 17 м/с.
13:15
Финансовый консультант Никитина назвала надёжный способ сохранения сбережений
Эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алёна Никитина выразила мнение, что лучшим средством сохранения сбережений в современных условиях является депозит.
13:12
Мишустин заявил, что в России пройден пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пройден, ситуация в большинстве регионов стабилизируется, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
13:08
Минюст России включил Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов
Минюст России включил Deutsche Welle в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
13:05
В Кремле назвали полной чушью слухи о разработке в России закона о «невозвращенцах»
В Кремле назвали полной чушью и вымыслом слухи о якобы разработке в России закона о «невозвращенцах», гражданство которых «подразумевает аннулирование гражданства» после их отъезда.
13:05
Le Figaro: виноделы во Франции жалуются на дефицит и рост цен
Французские виноделы жалуются на дефицит и рост цен. Как пишет Le Figaro, цена на топливо выросла почти вдвое, на картон — на 40%, а некоторые производители жалуются на отсутствие поддонов.
13:05
Япония выразила России протест из-за учений на Курильских островах
В Японии выразили России протест на фоне учений на Курилах, заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.
12:59
В сети выйдет фильм «Пласт»
Премьера криминальной драмы «Пласт» с Владимиром Вдовиченковым и Кириллом Кяро состоится 1 апреля в онлайн-кинотеатре KION.
12:55
Посол: 45 российских дипломатов покинули Польшу по требованию властей республики
Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что 45 российских дипломатов покинули Польшу по требованию властей страны.
12:54
Роднина — о словах Щербаковой: они все в этом возрасте завершают карьеру
Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры после этого сезона.
12:51
Песков отметил возможность компенсации отказа Европы от нефти из России заявками с Востока
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал планы Германии отказаться от нефти из России.
12:47
Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила рейсы в Москву
Авиакомпания SriLankan Airlines сообщила о приостановке рейсов в Москву с 28 марта из-за «эксплуатационных ограничений».
12:47
Руни рассказал, что отправил к чёрту Фергюсона, когда тот пригласил его в МЮ
Экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что изначально отказался от предложения манкунианцев.
12:37
Глава СК поручил расследовать жестокое убийство женщины украинскими националистами
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать пытки и жестокое убийство жительницы Мариуполя боевиками из националистического полка «Азов».
12:34
Агент Языджи рассказал о состоянии футболиста после травмы в расположении сборной Турции
Агент полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи Адем Чебеджи рассказал о состоянии своего клиента после травмы в расположении сборной Турции.
12:33
В Кремле прокомментировали ситуацию с интервью Зеленского российским СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с интервью украинского лидера Владимира Зеленского ряду российских СМИ.
12:33
Лавров: у России и Украины есть шансы договориться
Шансы договориться у России и Украины есть, так как западные партнёры начинают понимать свои грубые многолетние ошибки, о которых вслух они «едва ли скажут», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.
12:27
Песков: пытавшие российских военных на Украине подлежат преследованию и будут наказаны
Тех, кто участвовал в пытках пленных военнослужащих Вооружённых сил России на Украине, будут преследовать, они ответят за свои деяния, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
12:26
Губерниев: к заявлениям Пападакис нужно относиться умозрительно
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова олимпийской чемпионки в танцах на льду француженки Габриэлы Пападакис в адрес российских фигуристов.
12:24
В Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новое высказывание лидера США Джо Байдена о Владимире Путине.
12:20
Песков: переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться 29 марта
Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник, 28 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:18
На Украине сообщили о штатной работе всех АЭС
Все действующие украинские АЭС работают стабильно, показатели радиационного фона в пределах нормы, заявили в «Энергоатоме».
12:16
Лавров заявил, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским.
12:15
Тарасова ответила на слова Пападакис в адрес российских фигуристов
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на слова олимпийской чемпионки в танцах на льду Габриэлы Пападакис.
12:12
Лавров заявил, что Россия надеется на результат по итогам следующих переговоров с Украиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал переговоры российской и украинской делегаций.
12:10
Стрингер RT снял на видео штурм базы нацбатальона «Азов» в Мариуполе
Стрингер RT Андрей Филатов снял на видео штурм базы национального батальона «Азов» в Мариуполе силами Народной милиции ДНР и российской морской пехоты.
12:10
Власти Британии поручили срочно пересмотреть контракты с компаниями из России и Белоруссии
Британские госучреждения обязуются в срочном порядке пересмотреть свои контракты с фирмами из России и Белоруссии на фоне ситуации на Украине. Это следует из материалов кабмина Великобритании.
12:08
Чернов рассказал, что Алексей Березуцкий мог жёстко играть против молодёжки ЦСКА
Воспитанник московского ЦСКА Никита Чернов, выступающий за столичный «Спартак», рассказал, как проходили тренировки в армейском клубе вместе с вратарём Игорем Акинфеевым и защитником Алексеем Березуцким.
12:03
Лавров: никакой изоляции России нет
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что никакой изоляции России нет.
11:54
Маринин прокомментировал слова Щербаковой о возможном завершении карьеры
Олимпийский чемпион 2006 года Максим Маринин прокомментировал слова победительницы Игр в Пекине Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры после этого сезона.
11:53
Захарова прокомментировала реакцию Госдепа на слова Байдена о Путине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, привела цитату с реакцией Госдепа.
11:51
Концертный директор опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Валдиса Пельша
Концертный директор Валдиса Пельша Александр Качан заявил, что информация о том, что телеведущего госпитализировали, не соответствует действительности.
11:50
Минпромторг: фармпроизводство в России работает в штатном режиме
Фармпроизводство в России работает в штатном режиме, темпы выпуска продукции никто не сбавлял, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».
11:50
В Госдепе заявили, что слова Байдена о Путине были сказаны на эмоциях
Высказывания президента США Джо Байдена о нахождении президента России Владимира Путина у власти были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома, заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.
11:45
Уайт отреагировал на инцидент между Смитом и Роком на премии «Оскар»
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на инцидент между известным американским актёром Уиллом Смитом и ведущим Крисом Роком на церемонии премии «Оскар».
11:44
Синоптик Тишковец спрогнозировал ненастную погоду в Европейской России на текущей неделе
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде на текущей рабочей неделе в центральной части Европейской России.
11:40
Более 140 тысяч добровольцев присоединились к команде «Мосволонтёра»
К команде ресурсного центра «Мосволонтёр» присоединились более 140 тыс. москвичей.