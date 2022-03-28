France 2: в Шанхае вводят двухэтапный карантин для борьбы со вспышкой COVID-19

Власти китайского Шанхая решили закрыть город из-за новой вспышки коронавируса и рекордных показателей заболеваемости, передаёт France 2. Локдаун пройдёт в два этапа: сначала на пятидневный карантин уйдёт восточная часть города, а затем — западная.

АРНО МИГЕ, корреспондент французского телевидения из Шанхая (Китай): Напротив, по ту сторону реки Хуанпу, расположен район Пудун, где проживает девять миллионов человек. Через несколько часов в восточной части Шанхая будет совершенно безлюдно из-за начала строгого карантина с запретом выходить из дома или использовать общественный транспорт. Рабочие офисы и заводы также будут закрыты на пять дней. Затем, начиная с пятницы, уйдёт на карантин западная часть города. Улицы здесь уже опустели.

На протяжении недели власти утверждали, что в Шанхае не будет карантина, однако в конце концов решили пойти на компромисс и ввести карантин в два этапа. Почему? Потому что вновь растёт заболеваемость вариантом «омикрон». Сегодня выявили более 2700 новых случаев — с начала пандемии в Шанхае ещё никогда столько не регистрировали.

Всё это вызывает чувство дежа вю и сравнение с Уханью два года назад. Стадионы, выставочные центры уже переоборудованы в изоляторы для больных или контактных случаев.