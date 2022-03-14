Times: в ответ на всплеск случаев COVID-19 Китай закрыл крупные города

После того как число случаев коронавируса в стране утроилось, Китай отправил миллионы своих граждан на самоизоляцию и закрыл некоторые крупные города, пишет The Times. Как отмечает издание, власти КНР продолжают придерживаться своей стратегии нулевой терпимости к COVID-19, однако в стране уже начали проявляться признаки усталости от подобного строгого подхода.
Китай обязал миллионы людей уйти на самоизоляцию и закрыл крупные города, после того как количество случаев заражения коронавирусом за сутки стало в три раза больше, пишет The Times. Для КНР это стало худшим днём со времён первоначальной вспышки в Ухани.
В частности, в Поднебесной было зарегистрировано почти 3400 новых случаев заражения, что привело к закрытию на карантин очагов болезни, в том числе Шэньчжэня, где после выявления 60 заболевших 17 млн жителей было запрещено покидать город без сданного теста на COVID-19.
Общенациональный всплеск случаев вынудил китайские власти закрыть школы в Шанхае и отправить на карантин несколько северо-восточных городов. В настоящее время, как отмечает издание, 19 китайских провинций пытаются взять под свой контроль вспышки «омикрона» и «дельты».
Город Цзилинь был частично отправлен на карантин: были закрыты сотни кварталов. По словам официальных лиц, жители Цзилиня уже шесть раз проходили массовое тестирование. Между тем вчера город сообщил о более чем 500 случаях заражения вариантом «омикрон».
Китай придерживается политики «нулевой терпимости к COVID», которая реализуется за счёт оперативного введения карантина, ограничений на поездки и массовых тестирований при появлении очагов заболевания. Но последняя вспышка, вызванная крайне заразным вариантом «омикрон» и сопровождающаяся всплеском бессимптомных случаев, бросает вызов этому подходу.
В южном городе Шэньчжэнь все государственные служащие работают из дома, а есть в общественных местах теперь запрещено, поскольку в городе с населением более 17 млн человек был введён карантин и было остановлено движение автобусов и пригородных поездов.
Однако в стране уже стали проявляться признаки усталости от избранного строгого подхода. Так, официальные лица уже начали призывать к более целенаправленным мерам, а экономисты выступили с предупреждениями о том, что жёсткие ограничения наносят ущерб экономике. В Шанхае, крупнейшем городе Китая, власти не стали вводить массовый карантин, а лишь временно закрыли отдельные школы и предприятия.
На прошлой неделе один из ведущих учёных заявил, что Поднебесная должна стремиться к сосуществованию с вирусом. Однако заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлан, которая озвучивает позицию высшего руководства страны, сказала: «Мы должны полностью остановить передачу инфекции в обществе, чтобы как можно скорее добиться нулевого количества заражений среди населения».
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