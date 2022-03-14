CNN: Обама сообщил, что заразился коронавирусом

Бывший президент США Барак Обама сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат, пишет CNN.



«Я только что получил положительный результат на COVID. Пару дней у меня першило в горле, но в остальном я чувствую себя хорошо», — написал он в своём официальном Twitter-аккаунте.



Обама также сообщил, что его жена, бывшая первая леди Мишель Обама, получила отрицательный результат.



«Мы с Мишель благодарны за вакцинацию и ревакцинацию, — написал он в соцсетях. — Это хорошее напоминание о том, что, даже когда число случаев заболевания снижается, вам следует пройти вакцинацию и ревакцинацию, если вы ещё этого не сделали, чтобы предотвратить более серьёзные симптомы и не передавать COVID другим».



60-летний Обама недавно вернулся в Вашингтон, после того как провёл большую часть зимы на Гавайях. И именно в американской столице он сдал положительный тест на коронавирус, говорится в статье.



Таким образом Обама стал вторым президентом США, переболевшим этим вирусом. Как напоминает CNN, первый известный случай произошёл в октябре 2020 года, когда Дональд Трамп, являвшийся тогда главой Белого дома, объявил, что сдал положительный тест на COVID-19.