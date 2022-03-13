CBS News: «верится с трудом!» — глобальной пандемии коронавируса уже два года
ЛИЛИЯ ЛУСИАНО, корреспондент CBS News: Да, всё так, Адриана. Здесь, в США, маски уже практически не носят. Однако вспышки COVID-19 в других уголках мира должны служить предупреждением, что нынешнее ощущение нормальной жизни может легко улетучиться.
За два года коронавирус в США унёс более 963 тысяч жизней и изменил всех. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Все штаты — Гавайи в последнюю очередь — отменили ограничения. И это знак быстрого отступления «омикрона».
Но в Гонконге пятая волна коронавируса напоминает о печальной ситуации в Ухани, где началась вспышка вируса. Медицинские изоляторы заполняются быстрее, чем удаётся строить новые. И эта страна стала сейчас лидером по числу новых смертей.
КИТАЯНКА: Мы по-настоящему обеспокоены.
В США количество заражений упало до самой низкой отметки за последние восемь месяцев. Причём 98 процентов американцев теперь живут в зонах с низким или средним риском заражения коронавирусом. 81 процент населения страны привит как минимум одной дозой вакцины.
ДЭВИД АГУС, медицинский обозреватель CBS News: Мы, в США, переходим от периода, когда мы прятались от вируса, к периоду, когда мы живём вместе с ним. И поступаем мы так потому, что у нас есть иммунитет, полученный от вакцин и пережитых заражений, и таблетки Pfizer в качестве подспорья.
ЛИЛИЯ ЛУСИАНО: Появится ли какой-то другой вариант вируса?
ДЭВИД АГУС: Я в прямом смысле ежедневно по базам данных отслеживаю варианты, появляющиеся по всей планете. И скажу вам, что вирус меняется прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. Но это действительно дело случая.
ЛИЛИЯ ЛУСИАНО: Что, по-вашему, стоит во главе списка усвоенных нами уроков?
ДЭВИД АГУС: Мы — одно сообщество. Важно не только то, что делаете вы, но и то, что делают ваши друзья, ваши соседи, что делают другие страны.
ЛИЛИЯ ЛУСИАНО: Среди прочего, по словам доктора Агуса, нужно добиться того, чтобы остальной мир также был вакцинирован, поскольку именно в этих прорехах, в этих местах, где вакцинация затягивается, могут возникнуть новые варианты. Адриана.
Лилия, большое спасибо.
Дата публикации 13 марта 2022 года.
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