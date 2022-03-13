Ouest-France: в Китае зафиксировали новый рекорд заболеваемости коронавирусом

Два года спустя после начала пандемии COVID-19 в Китае зафиксировали рекордный показатель заболеваемости — почти 3400 новых случаев, пишет Ouest-France. Для борьбы со вспышками «омикрона» местные власти снова отправляют целые города на карантин, отменяют занятия в школах и усиливают массовое тестирование населения.
В воскресенье 13 марта в Китае, по официальным данным, зарегистрировали 3393 новых случая коронавируса — рекордный показатель с начала эпидемии в феврале 2020 года, сообщает Ouest-France. Власти в связи с пиком заболеваемости по всей стране закрыли школы в Шанхае и ввели карантин во многих городах северо-востока, а более чем в 10 провинциях спешат изолировать местные очаги.
Согласно отчётам местной администрации, в воскресенье жители крупного города Цзилинь, где обнаружили более 500 случаев «омикрона», закончили проходить серию из шести обязательных тестирований. В субботу множество районов города ушли на карантин, а за день до этого — соседний промышленный центр Чанчунь, где живёт 9 млн человек. Такие данные «показывают, что «омикрон»… чрезвычайно заразен, распространяется стремительно и сложно выявляется на первых этапах», — заявил во время пресс-конференции в воскресенье глава службы здравоохранения провинции Цзилинь Чжан Янь. Он добавил, что текущие показатели заболеваемости отражают стремительное распространение вируса в различных регионах и нехватку «медицинских ресурсов», что приводит к задержке в госпитализации и лечении пациентов. На этом фоне государственные СМИ объявили, что мэр Цзилиня и глава здравоохранения Чанчуня в субботу лишились своих должностей.
В то же самое время на территории Гонконга распространение коронавируса вышло из-под контроля, рассказывает французская газета. Каждый день там выявляют десятки тысяч новых случаев заболевания, а больницы переполнены пациентами с COVID-19.
Границы с Китаем остаются практически полностью закрытыми, а власти продолжают проводить политику «нулевой толерантности» по отношению к вирусу. Страна, где выявили первые случаи заболевания в конце 2019 года, купирует вспышки коронавируса благодаря карантину отдельных городов и районов, массовому тестированию и контролю за передвижением населения с помощью специальных приложений, пишет в заключение Ouest-France.
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