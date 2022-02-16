CNN: больных уже размещают на улице — Си Цзиньпин призвал власти Гонконга взять вспышку COVID-19 под контроль

Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к властям Гонконга с призывом принять необходимые меры для того, чтобы взять под контроль вспышку COVID-19, передаёт CNN. Как отмечает канал, этот призыв прозвучал на фоне того, как в городе несколько больниц из-за нехватки свободных коек уже начали размещать больных на улице.

Председатель КНР Си Цзиньпин просит правительство Гонконга принять необходимые меры, чтобы взять под контроль растущую вспышку COVID-19 в этом городе. Крупный прирост случаев заражения привёл к тому, что несколько больниц работают более чем на 100 процентов от их вместимости. В некоторых из них больных лечат на улице.



С нами на связи Кристи Лю Стаут, которая сообщит нам новые подробности. Кристи, рада вас видеть. Какие необходимые меры председатель Си предлагает принять Гонконгу для того, чтобы взять под контроль этот всплеск случаев? И с каким посланием он обратился к местным властям?



КРИСТИ ЛЮ СТАУТ, корреспондент CNN: Розмари, председатель КНР Си Цзиньпин призывает правительство Гонконга, цитирую, «как можно скорее» стабилизировать и взять под свой контроль эту растущую вспышку, наблюдающуюся здесь, в городе.



Ранее сегодня, в эту среду, этот посыл прозвучал в Гонконге в двух местных пропекинских газетах. У нас есть выдержки из них. В этих статьях приводятся слова председателя КНР. Цитата.



«Правительство специального административного района Гонконг должно взять на себя основную ответственность, — сказал он. — Оно должно мобилизовать силы и ресурсы, которые можно мобилизовать, и принять все необходимые меры для защиты жизни и здоровья жителей Гонконга, а также обеспечить социальную стабильность Гонконга».



В других сообщениях было добавлено, что Пекин поможет правительству Гонконга посредством предоставления дополнительных лекарств и тестов, а также за счёт усиления карантинного потенциала.



Глава администрации Гонконга Кэрри Лам опубликовала свой ответ в статьях, появившихся ранее сегодня. Она заявила, что ценит обеспокоенность председателя КНР и что будет работать над тем, чтобы сплотить Гонконг для победы над вирусом. Это послание с самых верхов, от председателя КНР, прозвучало в то самое время, когда Гонконг пытается разобраться с рекордной волной COVID-19.



Во вторник эта территория сообщила о более чем 1600 новых случаев COVID-19 за сутки. Помимо этого, было сообщено о 5400 предварительно положительных случаях заражения вирусом. Государственные больницы заявили о том, что у них кончаются свободные койки, при этом на улице были организованы лечебные центры.



Прямо сейчас вы видите кадры из медцентра Caritas Medical Centre, где пациенты размещены на улице. По сути, больничную парковку превратили в полевой госпиталь. Медицинский изолятор перенесли на улицу. Именно это происходит сейчас здесь, в Гонконге. И несмотря на эти мрачные сцены, которые вы наблюдаете на ваших экранах, и несмотря на растущее число заражений, глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что она остаётся верна динамичной стратегии нулевой терпимости к ковиду — стратегии, нацеленной на то, чтобы подавлять вспышки, а не стабилизировать их. Розмари.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 16 февраля 2022 года.