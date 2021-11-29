Guardian: в Великобритании хотят расширить визовую программу для гонконгцев, осуждённых за протесты

Группа членов британского парламента предложила расширить нынешнюю программу, по которой осуждённые за участие в протестах граждане Гонконга могут получить визу, а затем и гражданство Великобритании, пишет The Guardian. Многие депутаты отметили, что программа не распространяется на людей моложе 1997 года рождения, в то время как значительная часть участников гонконгских протестов моложе 25 лет.
Подавляющее большинство людей, осуждённых за участие в протестах в Гонконге, слишком молоды для получения доступа к специальной британской визе, разработанной для того, чтобы помочь участникам демонстраций выехать в Великобританию, пишет The Guardian. В связи с этим британские парламентарии предложили изменить миграционные законы и предоставить больше возможностей по возвращении в Великобританию для жителей Гонконга, имеющих статус британцев, проживающих на бывшей заморской территории.
Издание напоминает, что в ходе протестов 2019 года в Гонконге было арестовано более 10 тысяч человек. Согласно данным статистики, многие из них моложе 25 лет. На этом фоне в Великобритании запустили визовую программу для граждан Гонконга, имеющих статус британцев на бывшей заморской территории (BNO). Согласно этой программе, все обладатели такого статуса получали возможность подать на британскую визу с перспективой получения британского гражданства. За первые несколько месяцев участниками программы стали десятки тысяч людей, однако многие отмечали, что граждане, рождённые после 1997 года (года, когда Гонконг был передан Китаю и перестал быть заморской территорией Великобритании), могут участвовать в программе только вместе с родителем, имеющим статус BNO.
Как сообщает The Guardian, группа британских парламентариев предложила изменить программу так, чтобы в её рамках право на получение визы имели граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие родителей со статусом BNO. По словам одного из депутатов Дункана Смита, специальная программа виз для помощи участникам демонстраций была успехом правительства, «однако нынешняя схема не включает в себя многих храбрых, молодых активистов в Гонконге».
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