SCMP: «повсюду глаза и уши» — полиция Гонконга запустит горячую линию для поимки нарушителей закона о нацбезопасности

Полиция Гонконга собирается открыть горячую линию, по которой все желающие смогут передать органам правопорядка данные о нарушениях нового закона о нацбезопасности, сообщает South China Morning Post. Как рассказал газете источник, имена информаторов останутся в тайне, а сведениями будет заниматься специальный департамент. Власти рассчитывают, что инициатива будет иметь «устрашающее действие», ведь «повсюду будут глаза и уши».

В декабре гонконгская полиция собирается создать многоплатформенную горячую линию, чтобы жители специального административного района (САР) Китая могли делиться информацией, помогающей в приведении в силу нового закона о национальной безопасности, сообщает South China Morning Post.

Как рассказали изданию его источники, личность информаторов будет оставаться в тайне, а с переданными данными будет работать исключительно полицейский департамент национальной безопасности. «Представители общественности могут владеть информацией о деятельности, представляющей потенциальную угрозу национальной безопасности, или даже сведениями о подозреваемых или их передвижении», — прокомментировал анонимный источник из гонконгской администрации.

По его словам, такую важную информацию нельзя передавать по обычному телефону экстренной помощи 999, куда обычно звонят гонконгцы для вызова полиции, скорой или пожарных. «Для того чтобы можно было передавать данные полиции и чтобы полиция могла собирать сведения у общественности, нужен специальный, надёжный канал связи. Кроме того, он будет иметь устрашающее действие на потенциальных подозреваемых, потому что повсюду будут глаза и уши», — приводит газета слова своего источника.

По данным South China Morning Post, впервые идея о запуске горячей линии для информаторов была озвучена в июле, после создания департамента национальной безопасности в полиции Гонконга. Главной задачей нового подразделения является приведение в силу принятого Пекином 30 июня закона о национальной безопасности САР, который запрещает акты диверсии, сепарации, терроризма и сговора с иностранными силами.

В сентябре 2019 года для борьбы с нарушителями и жестокими акциями в ходе протестов полиция Гонконга уже запускала горячую линию. Жители САР могли отправить информацию и медиа-файлы на отдельную электронную почту или в онлайн-мессенджерах. Как отмечает газета, в рамках инициативы гонконгцы передали правоохранительным органам более 1,2 млн единиц данных и в каких-то случаях способствовали расследованиям и арестам.

Как заявил ещё один источник издания, сейчас департамент национальной безопасности хочет использовать схожую модель. «Учитывая всю деликатность вопроса, подразделение будет собирать и анализировать данные самостоятельно», — добавил собеседник South China Morning Post. Он заверил, что решение о создании новой горячей линии никак не связано с недавними арестами подозреваемых, пытавшихся бежать на Тайвань, или не увенчавшимися успехом попытками протестующих получить политическое убежище в консульстве США.

Издание также добавляет, что департамент национальной полиции, который на сегодня задержал по меньшей мере уже 22 мужчины и шесть женщин, наделён целым рядом особых полномочий. С одобрения суда сотрудники этого подразделения имеют право прослушивать средства связи и вести скрытое наблюдение за гражданами, подозреваемыми в деятельности, нарушающей закон о нацбезопасности. Кроме того, полицейские департамента, работающие над подобными делами, могут обыскивать помещения, средства передвижения, суда, самолёты и электронные гаджеты, а также они вправе изъять у подозреваемого выездные документы, чтобы не дать ему покинуть Гонконг.

Комментарии читателей на сайте South China Morning Post:

Syx U.: Ну хотя бы Гонконг открыто и честно предупреждает о наблюдении в отличие от США, которые обещают личную свободу и право на частную жизнь, а сами исподтишка следят, взламывают телефоны, сети и камеры, якобы отслеживая угрозы национальной безопасности.

David W.: «Повсюду глаза и уши» — звучит страшновато, как по мне…

Andro A.: Как человек, поддерживавший действия полиции Гонконга против сепаратистов, хочу сказать, что призывать людей стучать на своих соседей и друзей — не самый лучший способ.

Jt N.: То, что делает Пекин, ничем не отличается от того, что делают страны во всём мире. В конце концов, что переживать, если вы не занимаетесь ничем криминальным?