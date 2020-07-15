Politico: Трамп подписал закон о санкциях против Китая за «подавление свободы» Гонконга

Президент Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях в отношении китайских чиновников, предприятий и банков, которые способствуют «ограничению автономии» Гонконга, пишет Politico. По мнению издания, этот шаг американских властей, весьма вероятно, приведёт к ухудшению отношений между двумя странами и вызовет незамедлительные ответные меры со стороны Пекина.

Президент Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о введении санкций против китайских чиновников, предприятий и банков, которые способствуют «ограничению автономии» Гонконга. Этот шаг Вашингтона может ухудшить и без того напряжённые дипломатические отношения между двумя странами и вызвать незамедлительные ответные меры со стороны Пекина, пишет Politico.

«Этот закон даёт моей администрации новые мощные инструменты, чтобы привлечь к ответственности людей и организации, участвующие в подавлении свободы в Гонконге», —заявил глава Белого дома, выступая перед журналистами.

Трамп также объявил, что подписал распоряжение о прекращении действия льготного режима в отношении Гонконга. Ещё в мае он предупреждал, что предпримет шаги, чтобы лишить бывшую британскую колонию этого статуса, отмечает издание.

Подписание документа о санкциях — самый последний шаг администрации Трампа, призванный наказать китайские власти за новый закон о национальной безопасности. По мнению американских чиновников и экспертов по правовым вопросам, эта инициатива Пекина фактически лишает Гонконг отдельной правовой системы.

По словам Politico, пресс-конференция президента, которая изначально должна была сосредоточиться на санкциях, быстро превратилось в «стандартную агитационную речь». Трамп высказался по целому ряду вопросов, в том числе припомнил отношения бывшего вице-президента Джо Байдена с Пекином.

«Джо Байден и президент Обама открыто позволяли Китаю разорять наши фабрики, грабить наши сообщества и красть наши самые ценные секреты. И я в значительной степени этому помешал», — подчеркнул Трамп.

Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира в последние месяцы стали особенно натянутыми из-за того, что Трамп критикует китайские власти за их борьбу с COVID-19 и «сокрытие» информации о вирусе. Ещё одним спорным моментом остаётся неясное будущее торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Новый закон предписывает Минфину США выявлять отдельных лиц и финансовые фирмы, которые позволяют правительству Китая реализовать новый закон о безопасности. Согласно документу, на эти организации и людей будут распространяться санкции, в том числе ограничения на выдачу виз и проведение долларовых операций.

Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что его страна «осуждает и отвергает» инициативу Вашингтона о санкциях. Он предупредил, что попытки сорвать новый закон о безопасности будут «обречены на провал».

Между тем пока неизвестно, станет ли Трамп вводить санкции полностью. Его администрация за последние годы отказалась применять несколько обязательных ограничений, включая те, что должны были наказать Россию за «вмешательство» в президентские выборы 2016 года, напоминает Politico.