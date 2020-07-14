Handelsblatt: ЕС не будет вводить санкций против КНР из-за Гонконга

На встрече министров иностранных дел ЕС было принято решение отказаться от санкций против Китая, связанных с принятием спорного закона о безопасности, ограничивающего автономию Гонконга, пишет Handelsblatt. По словам евродепутата Михаэля Галера, своими ответными мерами КНР может навредить ЕС куда сильнее, чем сам ЕС может навредить Китаю.

В ходе первой очной встречи министров иностранных дел стран ЕС со времён начала пандемии, европейские дипломаты так и не смогли договориться о единой линии в отношении Китая, сообщает Handelsblatt.

Издание напоминает, что ещё две недели назад Китай принял спорный закон о безопасности, ограничивающий автономию Гонконга. Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель заявил, что этот шаг Пекина окажет влияние на его отношения с Брюсселем.

Однако последствия для КНР пока выглядят крайне ограниченными, отмечает Handelsblatt: по словам Борреля, ЕС примет меры по поддержке гражданского общества. К примеру, Брюссель облегчит въезд для граждан из Гонконга. При этом ЕС принял решение отказаться от санкций против Китая.

По словам евродепутата Михаэля Галера, своими ответными мерами Китай может ударить по ЕС куда сильнее, чем ЕС по Китаю. Как отмечает Handelsblatt, отдельные страны ЕС теперь намерены предпринять самостоятельные меры против КНР. «Европа не должна просто наблюдать за происходящим сложа руки», — приводит издание слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

Handelsblatt напоминает, что принятый в КНР новый закон о безопасности вызвал жёсткую критику во многих странах мира. Госсекретарь США Майк Помпео назвал этот шаг «оскорблением всех наций». Австралия и Канада предостерегли своих граждан от поездок в Гонконг. С предупреждением об особой осторожности выступило и правительство ФРГ.

Как сообщает издание, под новый закон о безопасности попадают подрывная и террористическая деятельность, а также сотрудничество с иностранными государствами и «элементами» с целью подрыва национальной безопасности.