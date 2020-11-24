Independent: Лондон обвинил Китай в лишении гонконгцев основных прав и свобод

Министерство иностранных дел Великобритании в новом докладе о ситуации в Гонконге обвинило Пекин в том, что он систематически лишает гонконгцев фундаментальных прав и свобод, сообщает The Independent. По данным газеты, в Лондоне считают, что новый закон о нацбезопасности Гонконга на деле является попыткой Китая уничтожить гонконгскую избирательную систему.

В министерстве иностранных дел Великобритании считают, что китайское правительство тащит Гонконг в «мрачное и неясное будущее», систематически лишая его граждан основных политических, экономических и культурных прав, пишет The Independent. По данным газеты, такая оценка содержится в подготовленном Форин-Офисом докладе о ситуации в Гонконге, который на днях должен будет представить в парламенте глава ведомства Доминик Рааб.

Как пишет The Independent, в документе Пекин прямо обвиняют в том, что он пытается навязать Гонконгу свою волю через принятие «драконовских законов». В частности, как пишет в докладе сам Рааб, «в Гонконге уже можно наблюдать холодящие душу последствия принятия закона о национальной безопасности — он уже сокращает для населения Гонконга возможности по осуществлению своих фундаментальных прав и свобод».

«Он нанёс удар по свободе самовыражения в академических кругах, школах и библиотеках, в том числе и через изъятие учебников и других книг с определённым политическим содержанием. Им воспользовались для проведения обыска в офисе ведущей гонконгской газеты и ареста её владельца. Гонконгская полиция регулярно угрожает активистам, выкрикивающим или демонстрирующим политические слоганы во время демонстраций, арестами в соответствии с положениями этого закона, а неясность относительно того, как эти положения могут быть применены в будущем, по некоторым данным, уже производит более широкий негативный эффект в плане реализации гражданами своих свобод, подталкивая их к самоцензуре. Пекин в сущности пытается уничтожить избирательную систему Гонконга», — цитирует The Independent доклад министерства иностранных дел.

По данным газеты, ожидается, что Великобритания в ответ на действия КНР введёт персональные санкции в отношении нескольких лиц; вопрос о воздействии на Китай также рассматривают и в Евросоюзе.

Как напоминает обозреватель The Independent, ранее в Гонконге были задержаны три известных активиста Джошуа Вонг, Агнес Чау и Айван Лам; каждому из них в соответствии с новым законом о нацбезопасности угрожает до пяти лет тюрьмы за участие в несогласованной с властями акции протеста у полицейского участка. Всего в ходе «продемократических» протестов было задержано более 10 тыс. протестующих, многим из которых были предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и несогласованных акциях; при этом, с момента принятия закона о госбезопасности гонконгская полиция арестовала около 30 человек.