France 24: больше случаев, чем за два предыдущих года — Гонконг захлестнула волна «омикрона»

Из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19 гонконгские больницы и изоляторы оказались переполнены, а на тестирование выстроились огромные очереди, передаёт France 24. В этой связи власти понизили возрастные ограничения для вакцинации до трёх лет. По словам родителей, они уже не переживают о побочных эффектах вакцин, если те могут спасти жизнь их детям.

Пациенты этой больницы вынуждены ждать на улице. В ситуации, когда больницы переполнены, а карантинные обсерваторы заполнены до предела, 21 гостиница была задействована для предоставления 20 тысяч комнат для изоляции. Длинные очереди на сдачу анализов образуются по мере того, как Гонконг наращивает усилия по тестированию граждан. Глава администрации Кэрри Лам объявила о новых планах по взятию вспышки заболеваемости под контроль.

КЭРРИ ЛАМ, глава администрации Гонконга: Гонконг уже приложил большие усилия для увеличения количества тестирований. К концу месяца мы должны достичь показателя в 300 тысяч тестов в сутки, однако наши возможности ограничены. Я верю в то, что китайское правительство отреагирует на наши нужды.

Во вторник Гонконг понизил возрастные ограничения для вакцинации против COVID-19 китайским препаратом Sinovac до трёх лет.

МУЖЧИНА С РЕБЁНКОМ: Раньше я боялся делать прививку, потому что опасался побочных эффектов, но теперь мне почти не о чем беспокоиться. Я надеюсь, она (дочь. — ИноТВ) будет лучше защищена после вакцинации.

ЖЕНЩИНА С РЕБЁНКОМ: Я уже не переживаю так сильно о безопасности вакцин. По крайней мере они в первую очередь спасают жизни. Если мы и заразимся, по крайней мере мы избежим тяжёлого течения болезни, потому что этот вирус поистине ужасен. Сердце разрывается слышать, что трёхлетний или четырёхлетний ребёнок умер от этого.

В этом году в Гонконге уже было зарегистрировано 16 тысяч случаев заболевания — это больше, чем за 2020-й и 2021 год, вместе взятые.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2022 года.