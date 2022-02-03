NTD: австрийцы неоднозначно восприняли новый закон об обязательной вакцинации от COVID-19

01:57
В Колумбии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса
В Колумбии число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на 15 110 и достигло 5 916 825.
01:46
Руководитель «Арсенала» — о переходе Деспотовича: серьёзно рассчитываем на него
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал трансфер форварда казанского «Рубина» Джордже Деспотовича.
01:43
CNN: Байден заявил, что сообщал Путину о планах перебросить войска в Европу
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что решение о переброске сил США в Европу полностью соответствует тому, о чем он ранее говорил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщила журналист CNN Кейтлен Коллинз.
01:35
Соболев рассказал о новых правилах приёма пищи с приходом в «Спартак» нутрициолога
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал об изменениях в меню команды после прихода в тренерский штаб красно-белых консультанта по питанию Рикарду Пинту.
01:22
Axios: Глава МИД Израиля планирует обсудить Украину с Лавровым в ближайшие дни
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид планирует в ближайшие дни провести разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым и обсудить ситуацию вокруг Украины.
01:13
Тихонов видит положительные изменения в игре «Спартака» при Ваноли
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру красно-белых в товарищеском матче с «Ригой» на сборах в Дубае (ОАЭ).
01:07
«Валенсия» без Черышева вышла в полуфинал Кубка Испании
«Валенсия» оформила выход в полуфинал Кубка Испании по футболу.
01:00
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Кипра
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у побережья Кипра. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
00:52
«Селтик» разгромил «Рейнджерс» и вышел в лидеры чемпионата Шотландии
«Селтик» на своём поле разгромил «Рейнджерс» в матче перенесённого 22-го тура чемпионата Шотландии по футболу.
00:43
Канцлер Германии Шольц заявил о возрождении нормандского формата
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нормандский формат урегулирования ситуации вокруг Украины удалось возродить за последние недели.
00:31
Сенегал стал первым финалистом Кубка африканских наций по футболу
Сборная Сенегала первой пробилась в финал Кубка африканских наций по футболу 2021 года в Камеруне.
00:27
В Госдепе США выразили надежду на новые контакты с Россией по гарантиям безопасности
Соединённые Штаты надеются на новые дипломатические контакты с Россией после получения её ответа на инициативы по гарантиям безопасности, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
00:12
УНИКС уступил на выезде «Альбе» в матче Евролиги
УНИКС в гостях потерпел разгромное поражение от немецкой «Альбы» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
00:11
В двух районах Кубани ввели режим ЧС из-за подъёма уровня воды в реке
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Северском и Красноармейском районах Краснодарского края из-за подъёма уровня воды в реке Убинке. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
00:02
Драйзайтль выразил восхищение игрой Овечкина в сезоне-2021/22
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался об успехах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.
23:56
ВВС Норвегии и Британии сопроводили российские Ту-142 на северо-востоке Атлантики
Истребители Военно-воздушных сил Норвегии и Великобритании сопроводили российские противолодочные самолёты Ту-142 в ходе полёта на северо-востоке Атлантики.
23:48
Канцлер ФРГ Шольц анонсировал свою встречу с президентом России Путиным в Москве
Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал свою предстоящую рабочую поездку в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
23:44
Ракета Falcon 9 со спутником для разведки США стартовала в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 со спутником для нужд американской разведки стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.
23:43
Фанаты «Сокола» присоединились к бойкоту Fan ID
Активные фанаты саратовского «Сокола» сообщили, что не собираются оформлять паспорт болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
23:35
В Белом доме перестали называть «вторжение» России на Украину неизбежным
В Белом доме перестали называть якобы возможное российское «вторжение» на Украину неизбежным. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
23:28
«Фиорентина» включила Кокорина в заявку на вторую часть сезона Серии А
Российский нападающий «Фиорентины» попал в заявку команды из Флоренции на вторую часть чемпионата Италии по футболу сезона-2021/22.
23:26
В Госдепе заявили, что не выдвигают условий для продолжения переговоров с Россией
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не выдвигает условий для продолжения переговоров с Москвой по вопросам безопасности.
23:21
Вирусолог Альтштейн спрогнозировал пик заболеваемости «омикроном» в ближайшее время
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что пик заболеваемости COVID-19 и последующее снижение числа заболевших ожидаются в России в ближайшее время.
23:18
Психолог Ланг дал советы по выходу из «дня сурка»
Психолог Сергей Ланг дал советы по выходу из состояния скуки и застоя — «дня сурка».
23:17
Глава ЛНР усомнился в заинтересованности Киева в урегулировании конфликта в Донбассе
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что украинские власти не заинтересованы в урегулировании конфликта в Донбассе.
23:16
На Камчатке начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению хищных птиц
В Камчатском крае начал работу международный центр по реинтродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород. В соколиный центр «Камчатка» доставят 84 особи, и первое поколение птенцов ожидается уже весной 2022 года.
23:16
В Свердловской области раскрыли двойное убийство, совершённое в 2001 году
Жителя Свердловской области обвинили в двойном убийстве, которое было совершено в 2001 году.
23:15
На реализацию госпрограмм в Краснодарском крае направят более 340 млрд рублей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о планах по реализации госпрограмм в 2022 году.
23:15
В Подмосковье начался приём заявок на социальную ипотеку для молодых учёных
В Московской области начался приём заявок на социальную ипотеку для молодых учёных.
23:14
Экономист Иванов напомнил о роли импортозамещения в России
Кандидат экономических наук Евгений Иванов напомнил о роли импортозамещения в России.
23:12
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку из-за остановки канатной дороги в Сочи
По факту инцидента, в ходе которого канатная дорога с пассажирами остановилась на горнолыжном курорте Красная Поляна, проводится проверка, сообщили в региональной прокуратуре.
23:12
«Автостат»: в 2021 году в России продали более 1 млн новых машин с АКП
В 2021 году в России продали 1,02 млн новых легковых машин с автоматической трансмиссией, что на 11% больше по сравнению с 2020-м.
23:11
«Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве
Представители всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях в честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве.
23:10
Захарова высказалась об ответных мерах в отношении ФРГ из-за ситуации с RT DE
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия вынуждает Россию принять ответные меры из-за давления на RT DE.
23:04
В Подмосковье оформили 2,8 млн электронных больничных в 2021 году
В Московской области оформили 2,8 млн электронных больничных в 2021 году. В январе 2022-го выдали 440 тыс. таких документов.
23:02
В Госдепе подтвердили подлинность опубликованного в El Pais ответа США и НАТО России
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил, что документы, касающиеся ответа США и НАТО на предложения России по безопасности, опубликованные в испанской газете El Pais, являются подлинными.
23:01
Драчёв: в смешанной эстафете российские биатлонисты поборются за бронзу на Играх-2022
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил шансы россиян в смешанной эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
22:54
В Лондоне сообщили, что Джонсон и Путин выступили против обострения ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин и британский премьер-министр Борис Джонсон согласились во время телефонного разговора, что ухудшение ситуации на Украине не соответствует ничьим интересам.
22:53
Аналитики CloudPayments рассказали о покупках россиян в «киберпонедельник»
Аналитики сервиса CloudPayments рассказали о покупках россиян в «киберпонедельник» — 31 января.
22:51
Во время брифинга представителя Госдепа прозвучало указание покинуть здание
Во время брифинга официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса прозвучало указание покинуть здание. Об этом сообщило РИА Новости.
22:48
Министр обороны Словении заявил об отсутствии планов по отправке оружия на Украину
Министр обороны Словении Матей Тонин заявил, что власти страны пока не планируют отправлять оружие на Украину.
22:45
ЦСКА уступил «Анадолу» в матче Евролиги
Московский ЦСКА на своей площадке в овертайме потерпел поражение от турецкого клуба «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
22:35
Турецкий военнослужащий погиб в ходе обстрела на границе с Сирией
В Минобороны Турции сообщили о гибели военнослужащего в провинции Ширнак на границе с Сирией в результате миномётного обстрела.
22:34
В УЕФА ждут от сборных России и Украины честной игры на ЧЕ по футзалу
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказались о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.
22:23
Синицина опубликовала эмоциональное видео, в котором показала Олимпийскую деревню
Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, в восторженных тонах рассказала об Олимпийской деревне в Пекине.
22:20
Швыдкой прокомментировал идею создания в ФРГ мемориала жертвам нацизма в СССР
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал идею создания в Берлине мемориала, посвящённого памяти гражданских жертв нацизма в СССР.
22:06
Тульский «Арсенал» заключил контракт с Деспотовичем
Сербский нападающий Джордже Деспотович стал футболистом тульского «Арсенала».
22:06
Врачи назвали самые ранние симптомы омикрон-штамма коронавируса
Врачи из Соединённых Штатов, Великобритании и ЮАР назвали самые ранние симптомы заболевания штаммом коронавируса «омикрон». Об этом пишет Express.
21:52
Псаки: ряд стран НАТО намерены отправить дополнительные силы на восток Европы
Ряд стран, входящих в НАТО, намерены отправить свои войска в целях усиления восточного фланга альянса параллельно с США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
21:50
Овечкин заболел коронавирусом и пропустит Матч всех звёзд НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.