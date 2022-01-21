Frankfurter Allgemeine: Австрия первой в ЕС ввела обязательную вакцинацию

21:55
Матыцин: более 90% спортсменов сборной прошли вакцинацию перед Играми-2022
Министр спорта Олег Матыцин рассказал о ходе подготовки спортсменов сборной России к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине в свете сложной коронавирусной ситуации в стране.
21:49
В Британии за сутки выявили более 95 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 95 787 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 15 709 059.
21:41
Украинским биатлонистам не запрещали делать фото с россиянами на ОИ-2022
В Федерации биатлона Украины (ФБУ) прокомментировали информацию о запрете делать совместные фотографии с российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
21:40
Сенатор Цеков прокомментировал заявление канцлера Германии о поставках оружия на Украину
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о поставках оружия на Украину.
21:29
США намерены продолжить оказывать военную поддержку Украине
Соединённые Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Украине. За 2021 год Вашингтон выделил Киеву $650 млн. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
21:17
Россия обыграла Словакию в стартовом матче ЧЕ-2022 по мини-футболу
Сборная России нанесла разгромное поражение команде Словакии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу.
21:13
Экономист Каленов высказался о перспективах спроса на медь
Доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов высказался о перспективах спроса на медь.
21:11
Глава МВД Сербии заявил о подготовке покушения на президента страны Вучича
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил о подготовке покушения на президента республики Александра Вучича. Об этом министр сообщил в пятницу журналистам.
21:09
Переболевший коронавирусом Ахметов присоединился к ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов, который переболел коронавирусной инфекцией, присоединился к столичной команде.
20:56
В Севастополе рассказали о динамике продаж билетов по «Пушкинской карте»
В Севастополе рассказали подробности о динамике продаж билетов по «Пушкинской карте».
20:55
В Подмосковье выявили более 5 тысяч фактов телефонного мошенничества в 2021 году
В Московской области выявили более 5 тыс. фактов телефонного мошенничества в 2021 году.
20:55
В центре «Метео» рассказали о погоде в Центральной России в выходные
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Центральной России в выходные.
20:54
ГИБДД сообщила о трёх ДТП на Киевском шоссе в Москве
В Москве на Киевском шоссе произошли три ДТП с участием семи автомобилей, никто не пострадал. Об этом информирует столичное управление ГИБДД в своём Telegram-канале.
20:54
Газизов — о тяжбе со «Спартаком»: в суде всё станет ясно
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о судебном иске к столичному клубу.
20:48
Лавров и Блинкен на переговорах уделили особое внимание ситуации вокруг Украины
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Женеве уделили особое внимание ситуации вокруг Украины.
20:46
ФМБА подало заявку на регистрацию лекарства «МИР 19» для амбулаторного применения
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало в Минздрав РФ заявку на применение лекарства от коронавируса «МИР 19» в амбулаторном звене, сообщили в пресс-службе агентства.
20:34
Канцлер Германии Шольц прокомментировал возможность поставки Украине вооружений
Правительство ФРГ продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине, оно не поддерживает их. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
20:33
Российские конькобежцы начали в Иркутске финальную подготовку к ОИ-2022
Сборная России по конькобежному спорту приступила к заключительному этапу подготовки к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).
20:32
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение. В горной части курорта ожидается сильный снег с 22 по 24 января.
20:32
Синоптики предупредили о ночных морозах в Крыму на следующей неделе
Синоптики предупредили о ночных морозах и усилении ветра в Крыму на следующей неделе.
20:32
В Тюмени задержали подростка, сообщившего о минировании школ города
В Тюмени задержан 13-летний подросток, сообщивший о минировании городских школ.
20:31
Вирусолог Чумаков прокомментировал отмену ковидных ограничений в Британии
Вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал отмену ковидных ограничений в Великобритании.
20:31
Синоптик Колесов предупредил о похолодании в Петербурге в выходные
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил о похолодании в городе в выходные.
20:28
Лавров и Блинкен договорились активизировать работу по нормализации деятельности дипмиссий
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по нормализации деятельности диппредставительств двух стран.
20:22
Минспорт проведёт разъяснительную работу с болельщиками по Fan ID
Глава Министерства спорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство намерено провести разъяснительную работу с футбольными болельщиками о важности введения паспорта болельщика (Fan ID).
20:20
Лавров предупредил Блинкена о последствиях игнорирования США требований по безопасности
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров в Женеве предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о серьёзных последствиях игнорирования со стороны Вашингтона российских озабоченностей по безопасности.
20:07
У побережья Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Каспийском море у побережья Дагестана. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
20:03
Пресс-секретарь разъяснил слова Зеленского о возможности «оккупации Харькова»
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров разъяснил слова Владимира Зеленского о том, что если Россия решит усилить эскалацию на Украине, то «может быть оккупирован Харьков».
20:03
В Грузии сообщили о готовности обсуждать вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией
Грузинские власти готовы начать обсуждение вопроса о восстановлении авиасообщения с Россией, если этого захочет российская сторона. Об этом сообщил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.
20:01
Чесноков: Карацеву не хватило сил в матче АО-2022 с Маннарино
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал вылет Аслана Карацева с Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года.
19:58
Премьер Эстонии заявила, что не видит прямой военной угрозы со стороны Москвы
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в Таллине в настоящий момент не видят прямой военной угрозы со стороны Москвы, однако обеспокоены ситуацией у границ Украины.
19:48
Страны Прибалтики намерены поставить Украине комплексы Javelin и Stinger
Страны Прибалтики намерены поставить на Украину противотанковые комплексы Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщили в Минобороны Литвы.
19:43
Лисакович перешёл из «Локомотива» в «Рубин»
Нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович стал игроком казанского «Рубина».
19:39
В Минобороны Белоруссии рассказали об участниках учений «Союзная решимость — 2022»
Начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Белоруссии Андрей Некрашевич рассказал, какие силы будут задействованы в предстоящих белорусско-российских учениях «Союзная решимость — 2022».
19:36
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юго-западе Японии
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юго-западе Японии у острова Кюсю.
19:34
Умер комик Луи Андерсон
Американский комик Луи Андерсон скончался в возрасте 68 лет.
19:33
РИА Новости: фанаты ЦСКА присоединятся к бойкоту матчей РПЛ
Активные фанаты московского ЦСКА сообщили, что также намерены бойкотировать ближайшие матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в знак протеста против введения паспорта болельщика (Fan ID).
19:24
В Минобороны Белоруссии заявили, что учения с Россией носят оборонительный характер
Предстоящие совместные белорусско-российские учения носят исключительно оборонительный характер.
19:20
Россия проиграла Испании в матче мужского ЧЕ по гандболу
Мужская сборная России потерпела поражение от команды Испании в матче второго тура основного группового этапа чемпионата Европы по гандболу 2022 года.
19:14
Швейцария заявила о готовности снова принять у себя саммит России и США
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна готова вновь принять у себя саммит России и Соединённых Штатов.
19:10
Акатьева выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
Софья Акатьева завоевала золотую медаль в одиночном женском катании на чемпионате России 2022 года среди юниоров в Саранске.
19:07
Канада выделит Украине помощь в размере $120 млн
Канада решила выделить Украине $120 млн в качестве помощи. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
19:01
В Росстандарте рассказали о причинах снижения количества отзывных кампаний в 2021 году
В 2021 году в России было отозвано около 325 тыс. единиц транспортных средств, что в два раза меньше по сравнению с итогам двух предыдущих лет, когда на ремонт отправили примерно по 650 тыс. единиц.
18:58
Яблоков стал чемпионом России среди юниоров в мужском одиночном катании
Илья Яблоков завоевал золотую медаль на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2022 года в Саранске.
18:58
Защита замминистра транспорта России Токарева обжалует его арест
Защита заместителя министра транспорта России Владимира Токарева обжалует решение суда о его аресте по делу о крупном мошенничестве.
18:57
Российский боец UFC Волков сдал положительный тест на коронавирус
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков заболел коронавирусом.
18:55
Генсек ООН пообещал приложить максимум усилий для снижения напряжённости вокруг Украины
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что приложит максимум усилий для снижения напряжённости вокруг Украины.
18:49
Профессор Соловьёва рассказала о новых тенденциях в семейных отношениях
Профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Светлана Соловьёва рассказала о новых тенденциях в семейных отношениях.
18:48
Экономист Мильчакова рассказала о причинах роста цен на нефть
Экономист, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала о причинах роста цен на нефть.
18:48
Газизов попросил суд восстановить его в должности гендиректора «Спартака»
Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что бывший генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов подписал новый иск в отношении столичной команды.