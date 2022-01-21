DM: австралийский ветеринар добивается одобрения российской вакцины для животных

Ветеринар Сэм Ковач из Австралии настойчиво добивается, чтобы регулирующие органы этой страны одобрили применение единственной в мире вакцины от COVID-19 для домашних животных, разработанной в России. Он надеется, что благодаря его усилиям это вскоре произойдёт и австралийцы смогут надёжнее защитить своих любимых питомцев, которых на этом континенте насчитывается около 29 млн, пишет Daily Mail.

В Австралии вскоре может начаться вакцинация домашних животных для защиты от COVID-19, если усилия одного целеустремлённого ветеринара увенчаются успехом, сообщает Daily Mail. Научно доказано, что многие сотни кошек и собак заражаются вирусом от своих владельцев, пока помогают им скрасить карантин и изоляцию. Домашних животных уже начали прививать в Японии, России, Бразилии и других странах, однако в Австралии, где их общая численность составляет около 29 млн, это пока официально не разрешено, отмечается в статье.



Сиднейский ветеринар Сэм Ковач говорит, что его клиника Southern Cross Vets буквально засыпана обращениями и звонками от обеспокоенных владельцев, которые переживают за здоровье своих любимцев на фоне глобальной пандемии COVID-19. Тем не менее для начала вакцинации пушистых друзей требуется одобрение со стороны Австралийского управления по пестицидам и ветеринарным лекарствам, которого до сих пор нет.



Ковач настойчиво добивается, чтобы ситуация изменилась и регулирующие органы в Австралии одобрили единственную в мире вакцину от COVID-19 для домашних животных, которая была разработана в России. Ветеринар надеется, что она вскоре появится и на австралийском рынке, пишет Daily Mail.



По его словам, у него уже состоялся «положительный» разговор с высокопоставленным чиновником о том, что необходимо будет уплатить регистрационный взнос в размере $105 тыс. для регистрации данного лекарства. Ковач пояснил, что был найден «альтернативный метод», который сейчас рассматривается, чтобы получить разрешение на применение вакцины в ускоренном порядке.

Российская вакцина от COVID-19 для домашних животных уже была одобрена в Японии, Бразилии и других странах Южной Америки, отмечается в статье. «Это безопасная, испытанная и проверенная технология, которая, по имеющимся данным, не представляет никакого риска для домашних животных, и она действительно эффективна», — подчеркнул Ковач в интервью Daily Mail.



Конечно, возникает и вопрос о том, как даже в случае одобрения вакцины Австралия сможет на практике организовать вакцинацию для миллионов собак, кошек и других питомцев, которые там проживают? «Я не думал о логистике, но сама вакцина не является дорогостоящей в расчёте на один флакон. В России большую часть этой работы выполняют ветеринары», — пояснил Ковач.



Он также отметил, что не обязательно сразу импортировать миллионы доз — можно начать с нескольких тысяч, а затем увеличивать партии по мере появления спроса со стороны владельцев животных. «Это очень простая вакцина, и её могли бы производить 24 часа в сутки, если бы здесь на неё был спрос. Но первый шаг — это получить одобрение», — рассказал ветеринар.



Он объяснил, что сейчас рассматривается возможность получения разрешения, которое позволит использовать вакцину в условиях «чрезвычайной ситуации» ещё до полного официального одобрения, подобно тому, как использовались и вакцины от COVID-19 для людей ещё до того, как они были полностью зарегистрированы.



Ранее уже во многих странах были зафиксированы случаи заражения животных коронавирусной инфекцией. Сообщалось, в частности, что COVID-19 заразились собаки, кошки, хорьки и норки, и в некоторых случаях инфекция оказалась для них смертельной. Однако пока не было никаких подтверждённых доказательств того, что они могут передать коронавирус людям, говорится в статье.



В то же время протестировать домашних животных на COVID-19 пока очень сложно: у рядовых ветеринаров нет таких тестов, они имеются только в специализированных научных лабораториях при университетах, которые занимаются изучением вирусов, пояснил Ковач. По его словам, многие австралийцы, заболевшие COVID-19, звонили в клинику и сообщали о том, что наблюдают схожие симптомы и у своих питомцев. Однако протестировать их или сделать профилактическую прививку для защиты в Австралии до сих пор невозможно, констатировал доктор.



«Всё, что нам нужно, это всего лишь одна вакцина для домашних животных. Я не думаю, что это слишком много — особенно после того, как эти создания помогли нам пройти через столько испытаний за последние пару лет. Думаю, мы в долгу перед ними», — заключил Ковач в интервью Daily Mail. В то же время Австралийское управление по пестицидам и ветеринарным препаратам отказалось давать комментарии журналистам по этому вопросу, говорится в статье.