Das Erste: в Австрии отменяют карантин для привитых

С грядущего понедельника в Австрии отменяют карантин для привитых, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление австрийского канцлера Карла Нехаммера. Эксперты при правительстве Австрии отмечают, что несмотря на рост числа заражений опасности перегрузки системы здравоохранения нет.
В Австрии с грядущего понедельника будет отменён карантин для привитых граждан, сообщает Das Erste, ссылаясь на заявление канцлера Карла Нехаммера. Экспертный совет при австрийском правительстве счёл эту меру ненужной. Эксперты отметили, что несмотря на рост числа заражений риска перегрузки системы здравоохранения нет.
При этом в большинстве сфер жизни продолжит действовать правило «привит/переболел», отмечает издание. Согласно этому правилу, непривитые могут совершать покупки только в магазинах с товарами ежедневной необходимости. В рамках смягчения ограничений с понедельника непривитым гражданам будет позволено покидать дом без уважительной причины.
Das Erste напоминает, что всеобщий жёсткий карантин с ограничениями на контакты и выход из дома в Австрии длился с 22 ноября по 12 декабря. Между тем эксперты при австрийском правительстве ожидают, что в ближайшие недели число заражений дойдёт до 40 тыс. случаев в день. Издание отмечает, что на прошлой неделе Австрия стала первой страной из ЕС, одобрившей всеобщую обязательную вакцинацию для лиц старше 18 лет.
Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар в гостинице в селе имени Полины Осипенко Хабаровского края на протяжении шести часов, открытое горение ещё не удалось ликвидировать, заявила пресс-секретарь краевого главка МЧС Екатерина Потворова.
Администрация США не допустит запуск газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс в эфире National Public Radio.
Непривитым гражданам в возрасте старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется уйти на самоизоляцию, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Американская администрация не хотела бы вводить против России санкции в связи с украинским кризисом, однако готова к таким мерам в случае провала дипломатического урегулирования, заявил в эфире CNN официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
Письменные предложения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик остались без ответа со стороны Киева, участники переговоров попросили двухнедельную паузу, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил возможность подготовки со стороны Украины постановочных химатак вдоль линии соприкосновения в Донбассе по аналогии с событиями в Сирии.
Хоссейн Шарифи, директор Федерации футбола Ирана по связям с общественностью, заявил, что петербургский «Зенит» отказался отпускать нападающего Сердара Азмуна в национальную команду на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
Польские чиновники сообщили о готовности к инспекциям России на объектах ПВО США в Румынии и Польше при условии, что российская сторона разрешит инспекции ракетной деятельности в Калининграде, сообщает газета The Wall Street Journal.
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как отнёсся к негативной реакции трибун после его слов о первой ракетке мира Новаке Джоковиче по окончании четвертьфинального матча Australian Open с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак охарактеризовал факт возобновления переговоров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации в Донбассе как позитивный сигнал.
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал результаты минувшей встречи политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), прошедшей в Париже.
Аргентинский врач-вирусолог Андреа Гамарник сообщила, что нейтрализующие антитела, производимые вакциной «Спутник V», сохраняют эффективность в отношении различных вариантов коронавируса даже спустя полгода после вакцинации.
Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.