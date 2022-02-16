Welt: «день свободы» — к 20 марта власти Германии планируют отменить все ограничения из-за коронавируса

До 20 марта правительство Германии планирует снять все ограничения в связи с пандемией коронавируса, сообщает Welt. Согласно трёхэтапному плану, в первую очередь будут разрешены встречи в группах до 20 человек для привитых и переболевших. Несмотря на снижение показателей заболеваемости, врачи обеспокоены — по мнению экспертов, говорить о полном снятии ограничений преждевременно.

Футболка в качестве вознаграждения за прививку — её вручил лично голкипер Оливер Кан по прозвищу Титан. Пользуясь заметной поддержкой, политики пытаются всеми способами убедить тех, кто ещё не решился на вакцинацию.

ОЛИВЕР КАН, председатель правления футбольного клуба «Бавария Мюнхен»: Лучший способ выбраться из пандемии — вакцинация. И, конечно же, для нас также очень важно, чтобы на «Альянц Арену» постепенно возвращалось всё больше и больше зрителей.

Желание, которое действительно вскоре исполнится. Потому что 20 марта почти все меры по борьбе с коронавирусом будут отменены — по крайней мере, как планируют федеральное правительство и правительства федеральных земель.

МИХАЭЛЬ КРЕЧМЕР, ХДС, премьер-министр Саксонии: Нагрузка на отделения интенсивной терапии не столь высока, поэтому пришло время приступить к послаблениям.

Процесс усиленного снятия ограничений начнётся ещё перед «днём свободы». На первом этапе привитым и перенёсшим заболевание будут разрешены встречи в группах более 10 человек. Пока речь идёт о группах до 20 человек.

С 4 марта прошедшие тестирование, то есть непривитые, смогут посещать рестораны, вновь откроются клубы и дискотеки. На стадионы смогут вернуться до 25 тысяч футбольных болельщиков. А 20 марта все строгие меры будут сняты. Останется лишь масочный режим в помещениях и транспорте. Врачи отделений интенсивной терапии обеспокоены.

УВЕ ЯНССЕНС, реаниматолог, профессор: В эмоциональном плане это можно понять. Тем не менее сейчас мы находимся на том этапе, когда все, в первую очередь эксперты, подчёркивают, что сейчас, в эти недели, говорить об этом преждевременно.

Экспертный совет одобряет осторожное снятие ограничений, но только в том случае, если уровень госпитализаций будет неуклонно падать. Во второй половине дня федеральный министр здравоохранения и министры здравоохранения федеральных земель обсудят, будут ли реализованы послабления и в какой степени.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2021 года.