Справляется лучше, чем Великобритания — Telegraph подвела первые итоги подхода Швеции против коронавируса

Первые итоги шведского подхода по борьбе с коронавирусом, который заключается в отказе от карантина, свидетельствуют о том, что Стокгольм справляется лучше, чем Лондон, сообщает The Daily Telegraph. Впрочем, отмечается, что ряд соседних стран, которые вводили карантины, всё же могут похвастаться меньшими потерями от COVID-19 в сочетании с минимальными экономическими последствиями.

Чтобы понять Швецию, нужно понять слово, которое трудно объяснить, а тем более перевести: lagom, пишет The Daily Telegraph. По сути, оно означает «идеальная простота», баланс между много и мало. Люди не выделяются и не суетятся: они сливаются с толпой — и это считается достоинством.

Как отмечает издание, в шведском менталитете выделяться или быть изгоем — плохо, вот почему «так странно, что во время карантинов Швеция стала мировым изгоем». Однако жители страны ситуацию видели иначе. Шведы сохраняли спокойствие и продолжали жить своей жизнью. Введение всеобщего карантина там считали «экстремальным драконовским, непроверенным экспериментом».

Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл всегда утверждал, что не может рекомендовать подобную меру, эффективность которой не была доказана. Однако Тегнелл никогда не утверждал, что прав. Он заявлял, что потребуются годы, чтобы понять, какой путь правильный. По его расчётам, в масштабах всего общества сопутствующий ущерб от локдауна перевешивает то хорошее, что он может дать, но узнать, так ли это, можно будет только через несколько лет. Спустя почти два года после начала пандемии издание предлагает взглянуть на первые итоги шведского подхода.

Основная проблема карантина заключается в том, что никто не рассматривает картину общества в целом. Команда профессора Имперского колледжа Лондона Нила Фергюсона однажды вскользь признала это. «Мы не рассматриваем более широкие социальные и экономические издержки запрета, которые будут высокими. Но насколько высокими? И стоит ли оно того?» — оценили там влияние локдауна.

На фоне отмены Швецией всех ограничений, призванных сдерживать распространение коронавируса, в стране отмечается один из самых низких в Европе уровень смертности от COVID-19: показатель составляет 1 614 на миллион человек, что чуть более чем в два раза ниже, чем в Великобритании, где он составляет 2 335. Хотя ещё в начале пандемии уровень смертности в Швеции был сопоставим с британским и был одним из самых высоких в мире.

При этом, The Daily Telegraph уточняет, что жители Швеции всегда были очень осторожны и правительство им доверяло. Впрочем, на некоторое время в стране всё же были введены ограничения. Так, какое-то время там действовали вакцинные паспорта, ограничения на собрания людей в общественных местах и сокращённые рабочие часы в барах и кафе. Все остальные меры носили рекомендательный характер, но шведы прислушивались к рекомендациям.

Например, в стране не было запрета на встречи в барах или кофейнях, но шведы этого не делали. Кроме того, летом 2021 года исследования показали, что в Швеции показатель работы из дома выше, чем в любой другой европейской стране.

Это позволило сдерживать распространение коронавируса, а тот факт, что шведы могли самостоятельно решать, чего избегать, а от чего не отказываться, позволил минимизировать экономический и социальный ущерб. В частности, в 2020 году ВВП Швеции упал на 2,9%, в то время как ВВП Великобритании — на 9,4%.

Кроме того, отказ властей Швеции от полного закрытия школ, позволил стране избежать катастрофической ситуации в сфере образования. В отличие от всё той же Великобритании, где возросло неравенство в этой сфере, откатившись на уровень десятилетней давности. При этом, по словам экспертов, это будет иметь долгосрочные последствия, так как от уровня образования зависит размер зарплаты и темпы продвижения по карьерной лестнице.

По данным британского Института финансовых исследований, для каждого человека потеря полугода обучения в школе будет означать потерю £40 тыс. дохода в течение всей жизни. Это равносильно £350 млрд для 8,7 млн школьников в Великобритании. Между тем, по оценкам шведских исследователей, влияние коронавируса в стране может означать ущерб в размере £800 млн.

Разный подход к борьбе с COVID-19 отразился и на сфере здравоохранения. Ни в одной стране в мире очереди за медицинской помощью не выросли так, как в Соединённом Королевстве. До пандемии «лист ожидания» составлял 4,4 млн человек, но, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, уже в 2024 году он достигнет пика в 9,2 млн. В Швеции до пандемии очередь за медпомощью насчитывала 130 тыс. человек, а в октябре 2021 года она достигла 170 тыс. граждан. «Даже с поправкой на численность населения, эта проблема и близко не сравнится с британской», — пишет The Daily Telegraph.

Впрочем, говорить о «победе» шведского подхода пока тоже не приходится. Так, для Швеции пандемия обернулась худшими последствиями, чем для соседних стран: Дания, которая вводила карантин, может похвастаться меньшими потерями от коронавируса в сочетании с минимальными экономическими потрясениями. Однако, как уточняет издание, это лишь первые итоги, и хотя пока Швеция справляется лучше, чем Великобритания, делать окончательные выводы слишком рано.