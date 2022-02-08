Euronews: Бавария отложила обязательную вакцинацию врачей из-за острой нехватки медперсонала

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12:35 Устюгов опередил Клебо в квалификации спринта свободным стилем на ОИ в Пекине Российские лыжники Сергей Устюгов, Артём Мальцев и Александр Терентьев вышли в четвертьфинал спринта свободным стилем, сумев пробиться в топ-30 по итогам квалификации.

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