Bild: премьер Баварии настаивает на ускоренном одобрении «Спутника V» в ФРГ

17:14 В Карелии два человека погибли в ДТП с лесовозом На федеральной трассе Р21 «Кола» в Республике Карелия два человека погибли, ещё два пострадали в ходе столкновения лесовоза с легковым автомобилем.

17:03 ФК «Тамбов» попрощался со своими болельщиками Футбольный клуб «Тамбов» обратился к своим болельщикам и поблагодарил их за поддержку команды.

17:00 В Белоруссии за сутки выявили 1178 случаев коронавируса В Белоруссии за сутки выявили ещё 1178 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 393 807.

16:52 ESPN: Де Брёйне рискует пропустить групповой этап Евро-2020 из-за травмы Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне рискует пропустить групповой этап чемпионата Европы из-за травмы, которую он получил в финальном матче Лиги чемпионов с «Челси».

16:43 В Алтайском крае проведут внеплановую проверку аттракционов после ЧП с батутом Власти Алтайского края проведут внеплановую проверку аттракционов после инцидента с опрокидыванием батута в Барнауле. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Алтайского края Дмитрия Негреева.

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