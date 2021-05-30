Bild: премьер Баварии настаивает на ускоренном одобрении «Спутника V» в ФРГ

Баварский премьер Маркус Зёдер требует от EMA ускоренного лицензирования «Спутника V», пишет Bild. Зёдер подчеркнул, что нельзя задерживать одобрение российской вакцины исключительно из-за политических причин.
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер потребовал от Европейского фармацевтического агентства (EMA) ускоренного лицензирования российской вакцины «Спутник V», сообщает Bild.
«Вакцинный мотор не должен глохнуть. Прежде всего, должен быть ускорен процесс лицензирования вакцины «Спутник V». Нельзя задерживать её исключительно по идеологическим соображениям», — приводит издание слова политика.
Как сообщает Bild, в правительстве ФРГ сообщили, что здравоохранительные органы примут решение по российской вакцине не раньше сентября этого года. В качестве причины задержки называется нехватка данных. Между тем, издание напоминает, что Бавария уже зарезервировала за собой более 2,5 млн доз «Спутника V».
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