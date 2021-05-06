Bild: немецкий регион ведёт переговоры о закупке «Спутника V»

Министерство здравоохранения Мекленбург-Померании ведёт переговоры с российской стороной о закупке 1 млн. доз «Спутника V», пишет Bild. Переговоры были организованы премьером региона Мануэлой Швезиг: как отмечает издание, Мекленбург-Померания пополнила ряды немецких регионов, желающих получить доступ к российской вакцине.
Когда в Германии речь идёт о российских интересах, федеральная земля Мекленбург-Померания традиционно находится впереди всех, пишет Bild. Сейчас премьер региона Мануэла Швезиг активно выступает за закупку российской вакцины «Спутник V»: политик организовала переговоры между производителем препарата и министерством здравоохранения Мекленбург-Померания. Пресс-секретарь Швезиг сообщил о том, что речь идёт о закупке 1 млн. доз «Спутника V».
Однако за закупку вакцин отвечает министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпанн, пишет издание. По его словам, переговоры с российским производителем ведёт правительство Германии: как отмечает Bild, это значит, что никто другой такие переговоры вести не может. Как пишет издание, в федеральном правительстве считают, что переговоры Швезиг с производителем «Спутника V» являются пиар-шоу.
Как пишет Bild, недавно от покупки российской вакцины отказались Словакия и Бразилия, однако в Германии за «Спутник V» выступает не только Мануэла Швезиг. Закупку российского препарата поддерживают премьер Саксонии Михаэль Кречмер, премьер Баварии Маркус Зёдер и премьер Саконии-Ангальт Райнер Хазелофф. Издание отмечает, что Зёдер и Хазелофф также планируют наладить производство «Спутника V» на территории своих регионов.
Вакцина от коронавируса американской компании Moderna произведена с использованием РНК, в связи с чем вероятность смертельного исхода после укола этим препаратом намного выше, чем от вакцины AstraZeneca. Об этом заявил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу юниорской сборной России над сверстниками из Финляндии на чемпионате мира — 2021 (6:5), а также оценил шансы россиян на победу в финальном матче с Канадой.
Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает экономическо-политическим решение Всемирного конгресса вакцин — 2021 признать препарат американской компании Moderna лучшей вакциной от COVID-19.
Главный тренер Dagestan Fighter Мансур Учакаев заявил, что его ученик Забит Магомедшарипов может завершить карьеру, если Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не предложит ему бой за титул чемпиона лиги.
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о победе юниорской команды страны над Финляндией в полуфинале чемпионата мира — 2021 в США (6:5), а также поделился ожиданиями от финала с канадцами.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ) произошла потасовка между российским игроком команды хозяев Кириллом Капризовым и канадским хоккеистом гостей Заком Уайтклаудом.
Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват приближающегося к государственной границе стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США в акватории Чукотского моря, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена может состояться в чешской столице Праге. Об этом информирует газета Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц.
Европарламентарии от Италии Франческа Донато, Марко Кампоменози и Стефания Дзамбелли подняли вопрос о применении мер в отношении компании Facebook, которая, по их словам, «всё чаще и чаще» ограничивает право граждан на свободу выражения мнений. RT ознакомился с соответствующим запросом, направленным депутатами в адрес Еврокомиссии.
В России разработана первая в мире цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах. Об этом сообщили RT в пресс-службе организации «Платформа Национальной технологической инициативы».
Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой, премьер-министром страны Денисом Шмыгалём, а также членами Верховной рады.
Возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена не идёт вразрез с интересами Киева. Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.