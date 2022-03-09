Euronews: только вакцинация позволит всем странам победить пандемию, предупреждает ВОЗ

Руководство ВОЗ предупреждает, что человечество сможет победить пандемию COVID-19 в 2022 году лишь при условии, если удастся покончить с неравенством в распределении вакцин по разным странам. По оценкам экспертов, общее число жертв коронавируса во всём мире составило около шести миллионов человек, а с учётом невыявленных случаев уже могло превысить и 20 млн.
По подсчётам учёных, к началу третьего года пандемии число жертв COVID-19 приближается к шести миллионам. Глава Всемирной организации здравоохранения считает, что в 2022-м человечество сможет победить смертоносный вирус только при условии, если странам удастся покончить с неравенством распределения вакцин.
ТИККИ ПАНГ, Национальный университет Сингапура: Если исключить число подтверждённых смертей от COVID-19, а это около шести миллионов, то реальная смертность составляет около 21 миллиона! Здесь учитываются невыявленные случаи смерти, наступившие дома, а также заниженные или неучтённые данные из-за отсутствия тестирования. И всё это имеет место в развивающихся странах.
В ВОЗ считают, что важнейшей и совершенно необходимой в Африке мерой противодействия пандемии является увеличение числа вакцинированных от COVID-19.
ОМАР ХУСЕЙН, один из первых вакцинированных: Вы видите людей, которые ходят без масок? Возможно, сейчас правительство собирается как-то постепенно отменить вакцинацию и этим сказать: «Смотрите, теперь вы можете ходить без маски». И все, кто вакцинирован, подумают: «Зачем мне все эти правила социальной дистанции, маски и тому подобное? Мы хотим жить своей жизнью. Мы хотим вернуть нашу жизнь».
Четвёртая волна в Африке была самой непродолжительной. Но ВОЗ предупреждает, что следующая может оказаться не такой щадящей.
Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на золото для физических лиц.
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Бронзовый призёр зимней Олимпиады 2022 года в Пекине по лыжным гонкам Александр Терентьев с Иваном Горбуновым завоевали золотые медали в командном спринте на Всероссийской зимней универсиаде 2022 года.
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