CNN: британские учёные выяснили, что коронавирус провоцирует ускоренное старение мозга

COVID-19 может провоцировать ускоренное старение мозга и повреждать его ткани, пишет CNN со ссылкой на исследование британских учёных. Исследование также показало, что инфицированные люди хуже справляются с тестами на исполнительные и когнитивные функции. При этом предполагается, что наиболее сильное влияние коронавирус оказывает на область мозга, связанную с обонянием.

У людей, болеющих коронавирусом даже в лёгкой формой, может наблюдаться ускоренное старение мозга и другие изменения в нём, сообщает CNN со ссылкой на исследование специалистов Оксфордского университета.

Учёные оценили снимки мозга 401 человека, заразившегося COVID-19 в период с марта 2020 года по апрель 2021 года, как до заражения, так и в среднем через 4,5 месяца после него. Полученные результаты они сравнили с результатами 384 неинфицированных людей, схожих по возрасту, социально-экономическому положению и факторам риска, таким как артериальное давление и ожирение.

Исследование показало, что в мозге тех, кто болел коронавирусом, наблюдалась большая потеря серого вещества и аномалии в тканях мозга по сравнению с неинфицированными субъектами из контрольной группы. Причём многие из этих изменений произошли в области мозга, связанной с обонянием.

«Мы были весьма удивлены, увидев чёткие различия в мозге даже при лёгком течении болезни», — отметила в интервью телеканалу автор исследования доцент кафедры нейронаук Оксфордского университета Гвенаэль Дуо.

По словам Дуо, в норме люди с возрастом теряют от 0,2% до 0,3% серого вещества ежегодно в областях мозга, связанных с памятью, но в ходе исследования оказалось, что пациенты с коронавирусом потеряли дополнительно от 0,2% до 2% парагиппокампальной извилины, ключевой области обоняния, или мозжечка по сравнению с контрольной группой.

Кроме того, учёные попросили участников исследования пройти тесты на исполнительные и когнитивные функции. Результаты показали, что те, у кого была наибольшая потеря мозговой ткани, справились хуже всех, несмотря на то, что сильнее прочих у них пострадали участки мозга, связанные с обонятельной системой.

По словам исследователей, неизвестно, связано ли поражение мозга с самим вирусом, иммунной реакцией или за этим может стоять потеря стимуляции нейронов из-за отсутствия обоняния. Так как исследование носит наблюдательный характер, они не могут доказать причинно-следственную связь.

При этом предполагается, что «эти аномалии мозга со временем станут менее выраженными». Впрочем, можно ли частично обратить вспять это пагубное воздействие или оно сохранится в долгосрочной перспективе, ещё предстоит выяснить в ходе дополнительного наблюдения через один-два года.

Хотя авторы исследования предупредили, что полученные результаты относятся лишь к определённому моменту времени, отмечается, что они могут «повысить вероятность того, что долгосрочные последствия инфекции SARS-CoV-2 могут со временем способствовать развитию болезни Альцгеймера или других форм деменции».

Несмотря на то что это первое крупное исследование по сканированию мозга людей до и после того, как они заразились COVID-19, директор Центра здоровья мозга при Атлантическом университете Флориды Ричард Айзексон заявил, что его результатов недостаточно, чтобы вызвать тревогу. «Очень трудно определить долгосрочное клиническое воздействие и влияние на качество жизни в подобной ситуации», — отметил Айзексон в интервью CNN.

Также, по словам профессора нейропсихиатрии из Центра клинических наук о мозге при Эдинбургском университете Алана Карсона, на мозг могут влиять другие механизмы, в том числе иммунные, воспалительные, сосудистые или психологические и поведенческие изменения, а не сама инфекция.