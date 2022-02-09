Guardian: Джонсон решил отменить все ковидные ограничения на месяц раньше срока

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что планирует отменить последние коронавирусные ограничения в стране на заседании палаты общин 21 февраля. Как отмечает британская газета The Guardian, в таком случае это произойдёт на месяц раньше запланированного срока. Тогда же Джонсон намерен представить и стратегию жизни с коронавирусом. Рекомендации самоизолироваться для заболевших сохранятся, но не будут носить обязательного характера.

Борис Джонсон планирует отменить последние коронавирусные ограничения Великобритании, включая требование самоизоляции для заразившихся, менее чем через две недели — на месяц раньше, чем предлагалось изначально, сообщает британская газета The Guardian.

Несмотря на то что рекомендации оставаться дома, как и при заболевании гриппом, сохранятся, никакого законодательного обязательства, подкреплённого штрафами до ₤10 тыс., больше не будет.

После заявления Джонсона правительство сообщило, что вскоре будет опубликовано новое руководство. При этом не исключено, что некоторые ограничения на поездки останутся, например, в виде контроля пассажиров и карантина для невакцинированных людей. Тесты на коронавирус пока останутся бесплатными.

По словам британского премьер-министра, он надеется отменить действующие внутри страны ограничения в связи с коронавирусом, как только палата общин вернётся с предстоящего перерыва, то есть 21 февраля. В этот день Джонсон планирует представить новую «стратегию жизни с коронавирусом».

«Если текущие обнадёживающие тенденции в показателях сохранятся, я ожидаю, что мы сможем отменить последние внутренние ограничения, включая законное требование самоизоляции в случае положительного теста, на целый месяц раньше», — подчеркнул Борис Джонсон.

О планах по прекращению действия всех ограничений он объявил ещё в прошлом месяце, напоминает издание. Тогда премьер-министр заявил в палате общин, что юридическое требование о самоизоляции людей с коронавирусом будет отменено после истечения срока действия нынешних правил, 24 марта, однако эта дата может быть перенесена на более ранний срок.

Окончательное решение должно быть утверждено кабинетом министров до возвращения членов парламента в Вестминстер. Это станет «важным шагом для страны на пути к выходу из пандемии, — сказал пресс-секретарь Джонсона. — Это показывает, что напряжённая работа британского народа приносит свои плоды».

Правила самоизоляции будут отменены, их заменит специальное руководство. По словам пресс-секретаря, не рекомендуется выходить на работу с инфекционным заболеванием, точно так же, как не рекомендуется работать при гриппе.

Неизвестно, будет ли отменена выплата в размере ₤500 для людей с низким доходом, которые вынуждены оставаться на самоизоляции, отмечает The Guardian.

По словам пресс-секретаря, план по борьбе с коронавирусом будет включать «широкий спектр рекомендаций, в том числе для предприятий», и, как ожидается, сохранятся некоторые ограничения на поездки.

Генеральный секретарь Британского конгресса профсоюзов TUC Фрэнсис О'Грейди заявила, что работодателям жизненно важно проводить надлежащую оценку рисков. «Сегодняшнее объявление — это не «зелёный свет» для боссов, чтобы срезать углы, — подчеркнула она. — Также жизненно важно, чтобы министры раз и навсегда исправили нашу неисправную систему оплаты больничных листов. Работники, которых подкосил коронавирус, должны иметь возможность сводить концы с концами, а не скатываться в финансовые трудности».

По словам профессора европейского общественного здравоохранения в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Мартина МакКи, учитывая, что в Англии всё ещё много невакцинированных людей, решение премьер-министра кажется неожиданным, и важно увидеть рекомендации, на которых оно основано. «В противном случае есть риск, что это будет выглядеть как отвлечение внимания от множества других проблем премьер-министра». Также он добавил, что всё зависит от того, как ситуация будет развиваться дальше, а этого никто знать не может.

Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Эдинбургском университете Марк Вулхаус считает, что многое зависит от поведения людей. По его мнению, если люди будут следовать рекомендациям по самоизоляции, то эффект от отмены коронавирусных ограничений будет не слишком сильным. «С другой стороны, если заразившиеся люди начнут общаться, ни в чём себя не ограничивая, тогда, очевидно, уровень передачи инфекции возрастёт», — цитирует эксперта британская газета The Guardian.